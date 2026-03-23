Zderzenie dwóch ciężarówek na S8

Do zdarzenia doszło w okolicy Sycowa

Do wypadku doszło o godzinie 11.36 na drodze ekspresowej S8 na wysokości Szczodrowa.

- Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania mężczyzna w wieku 52 lat nie zachował należytej odległości podczas mijania pojazdu, który stał na pasie awaryjnym i uderzył w stojący na poboczu drugi samochód ciężarowy marki Renault - mówi młodszy aspirant Karolina Walczak z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Droga po wypadku jest zablokowana Źródło: A. Osiecki / PSP Oleśnica

Szczęśliwie, w groźnie wyglądającym wypadku, nikomu nic poważnego się nie stało. Jak podali oleśniccy strażacy, jeden z kierowców odniósł lekkie obrażenia, został opatrzony przez załogę karetki pogotowia ratunkowego. - Sprawca wypadku został ukarany na miejscu mandatem - poinformowała Walczak.

Choć pojazdy są całkowicie zniszczone, kierowcom nic poważnego się nie stało Źródło: A. Osiecki / PSP Oleśnica

Droga ekspresowa S8 na odcinku między Szczodrowem a Sycowem jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 18.

Pojazdy są doszczętnie zniszczone Źródło: A. Osiecki / PSP Oleśnica

