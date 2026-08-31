Tragedia na górskim szlaku, nie żyje rowerzysta
W sobotę, po godzinie 16, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku rowerzysty na jednym ze szlaków w rejonie Świeradowa Zdroju.
"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 67-letni mieszkaniec Poznania, zjeżdżając rowerem ze Stogu Izerskiego, w pewnym momencie stracił panowanie nad jednośladem i się przewrócił. Mężczyzna nie miał założonego kasku ochronnego" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim.
Badają przyczyny wypadku
Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielali ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo podjętej reanimacji, życia 67-latka nie udało się uratować.
Okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane przez policjantów.
Źródło: tvn24.pl