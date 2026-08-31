Wrocław Tragedia na górskim szlaku, nie żyje rowerzysta Svitlana Kucherenko |

W górach lepiej wędrować ze sprawdzonym przewodnikiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Lwówku Śląskim

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W sobotę, po godzinie 16, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku rowerzysty na jednym ze szlaków w rejonie Świeradowa Zdroju.

"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 67-letni mieszkaniec Poznania, zjeżdżając rowerem ze Stogu Izerskiego, w pewnym momencie stracił panowanie nad jednośladem i się przewrócił. Mężczyzna nie miał założonego kasku ochronnego" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim.

Tragiczny wypadek rowerzysty w Świeradowie-Zdroju Źródło zdjęcia: KPP w Lwówku Śląskim

Badają przyczyny wypadku

Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielali ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo podjętej reanimacji, życia 67-latka nie udało się uratować.

Nie żyje 67-letni rowerzysta Źródło zdjęcia: KPP w Lwówku Śląskim

Okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane przez policjantów.