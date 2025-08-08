Logo strona główna
Wrocław

Wjechała na chodnik, przewiozła mężczyznę na masce. Nagranie

Wjechała na chodnik, przewiozła mężczyznę na masce
Potrącenie w Świdnicy
Źródło: Krzyś Miś/Kontakt24
Mieszkaniec Świdnicy twierdzi, że podczas spaceru z psem został potrącony przez samochód jadący po chodniku. Kierująca pojazdem odjechała z miejsca zdarzenia. Sprawą zajmuje się policja. Informację o zdarzeniu oraz film otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pan Krzysztof poinformował nas przez Kontakt24, że podczas czwartkowego spaceru z psem miał zostać potrącony przez auto jadące chodnikiem. Otrzymaliśmy także nagranie tej sytuacji.

Do sytuacji doszło około godziny 15:30 w Świdnicy przy ulicy Westerplatte, która jest obecnie wyłączona z ruchu z powodu remontu. 

- Pani kierująca pojazdem wjechała pod zakaz, następnie poruszała się po chodniku. Najpierw podszedł do niej pracownik budowy, aby poinformować, że droga jest zamknięta. Ja również zwróciłem jej uwagę w podobnym tonie, po czym odwróciłem się tyłem do auta. W tym momencie pani ruszyła i przewiozła mnie kilka metrów na masce samochodu, po czym uciekła z miejsca - zrelacjonował poszkodowany. Według internauty kobieta kierująca autem mogła mieć około 60 lat. Dodał, że w samochodzie byli inni pasażerowie, w tym dziecko. - Pani tłumaczyła się tym, że tędy jest wytyczony objazd i musi dojechać do posesji, ale po całym zdarzeniu wyjechała drogą wylotową za miasto. Uważam, że ewidentnie zrobiła to z premedytacją. Na szczęście mnie ani mojemu psu nic się nie stało - dodał pan Krzysztof.

Policja zajmuje się sprawą

Trzy godziny po zdarzeniu mężczyzna sytuację zgłosił na Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy. Przyjęcie zgłoszenia potwierdził pełniący obowiązki rzecznika prasowego tamtejszej jednostki mł. asp. Michał Rzepecki.

- Prowadzimy czynności wyjaśniające, które pozwolą nam ustalić, czy zdarzenie kwalifikuje się jako wykroczenie czy inny czyn określony w prawie - podkreślił. Zaznaczył, że na razie jest za wcześnie na określenie, jakie to było wykroczenie.

Źródło: Google Maps
TVN24 HD
Autorka/Autor: ng,lk,mj/tok

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Krzyś Miś/Kontakt24

TAGI:
Drogi w PolsceŚwidnicaPolicjakolizja
