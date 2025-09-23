Logo strona główna
Wrocław

Szarpanie, krzyki, kopnięcie. Pies cierpiał, właściciel tłumaczył się stresem

Szarpał psa za smycz, krzyczał, tupał, a w końcu kopnął
Brutalne traktowanie psa w Świdnicy
Źródło: Fundacja Mam Pomysł
W Świdnicy (woj. dolnośląskie) mężczyzna szarpał psa za smycz, krzyczał, tupał, a w końcu kopnął zwierzę. Jeden ze świadków nagrał zdarzenie i zawiadomił policję. Sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się. Pies trafił do schroniska.

W niedzielę, 21 września, w pobliżu galerii handlowej w Świdnicy doszło do bulwersującego incydentu. - Przypadkowa osoba zauważyła mężczyznę, który źle traktował swojego psa - szarpał go za smycz, odstraszał, tupał w jego kierunku nogą, kopnął go. Wyglądało to, jakby się nad nim znęcał. Jak kopnął tego psa, to był taki skowyt, który świadczył o bólu - relacjonuje tvn24.pl Marek Rusin z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy. 

Właściciel kopnął psa w Świdnicy
Właściciel kopnął psa w Świdnicy
Źródło: Fundacja Mam Pomysł / Schronisko Świdnica

Właściciel psa z zarzutami znęcania się

Świadek nagrał całe zdarzenie i niezwłocznie udał się na policję, gdzie złożył zawiadomienie. Na filmie wyraźnie widać, jak pies kuli się ze strachu i próbuje unikać swojego opiekuna.

Policjanci bardzo szybko ustalili sprawcę tego zdarzenia. Co więcej, dotarli do kolejnego świadka, który tego samego dnia, w innej części miasta, widział mężczyznę zachowującego się w podobny sposób wobec psa.

- Podjęliśmy decyzję, że to może wskazywać na znęcanie. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się nad psem w wieku sześciu lat w ten sposób, że straszył, krzyczał na niego, tupał nogą, szarpał go za smycz, jak również kopnął go powodując u niego ból objawiający skowytem i wokalizacją - wyjaśnia Rusin.

Przyznał się do winy

Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do winy. Tłumaczył, że pokłócił się z bliską osobą i w nerwach odreagował stres na zwierzęciu.

Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Pies został odebrany właścicielowi i trafił do schroniska. Choć nie stwierdzono u niego obrażeń fizycznych, lekarze zauważyli objawy agresji lękowej i nadmiernej wokalizacji. Zwierzę wymaga leczenia u specjalisty.

Pies odebrany właścicielowi po brutalnym incydencie
Pies odebrany właścicielowi po brutalnym incydencie
Źródło: Fundacja Mam Pomysł / Schronisko Świdnica

- W toku postępowania powołamy behawiorystę, który oceni, czy pies doznał cierpień psychicznych - zapowiada prokurator.

Za znęcanie się nad zwierzęciem mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Najnowsze

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fundacja Mam Pomysł / Schronisko Świdnica

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica