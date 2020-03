Studenci na walizkach. Opuszczają akademiki, potrzebne są miejsca na kwarantannę

Czas do poniedziałku

O przymusowej wyprowadzce studenci dowiedzieli się w piątek, po tym jak część z nich już zdążyła wyjechać z Wrocławia. Czas na zabranie swoich rzeczy mają do poniedziałku, do godziny 16.

- To jest zrozumiała decyzja, aczkolwiek w naszym przypadku można było to trochę inaczej rozegrać. Najpierw dostaliśmy informację, że wskazane jest przez wojewodę, żebyśmy się wyprowadzili, by później dostać informację, że jest wręcz nakazane, że mamy się wyprowadzić - mówi Aleksander z Poznania.

- Oczywiście przyjmujemy do wiadomości, że są różne sytuacje. Jeżeli ktoś pracuje we Wrocławiu, to nie może wyjechać. Są też różnego rodzaju sytuacje rodzinne, łącznie z tym, że studenci mówią nam, że boją się pojechać do domu, czują się zagrożeni. To też rozumiemy i takie powody też przyjmowaliśmy - zapewnia Agnieszka Niczewska, rzeczniczka Politechniki Wrocławskiej.