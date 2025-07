75-latek wyszedł na grzyby. Zgubił się w lesie i nie mógł się wydostać

Jak nie zgubić się w lesie? Źródło: Echa Leśne / Lasy Państwowe

W środę, 16 lipca około godziny 21.30 do policjantów ze Strzelina wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 75-latka, który wyszedł do lasu na grzyby i boryka się z problemami zdrowotnymi - niedosłyszy, cierpi na schorzenia kardiologiczne oraz ma problemy z pamięcią. Pojechali do miejscowości Kowalskie.

Dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji wszystkich służb mężczyzna został odnaleziony w pobliskim lesie, w trudnym terenie.

- Mężczyzna oddalił się w głąb lasu, gdzie zmęczony i zdezorientowany zaplątał się w gęstych zaroślach. Nie mogąc samodzielnie się wydostać, pozostał w miejscu i czekał na pomoc - przekazała starszy aspirant Joanna Demska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.

Po badaniach przeprowadzonych przez ratowników medycznych, mężczyzna wrócił do domu.