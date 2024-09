Płynąca ulicami Stronia Śląskiego (woj. dolnośląskie) woda doprowadziła do zawalenia się jednego z budynków. - Potwierdzamy, że runął budynek, w którym działał posterunek policji. Na co dzień pracowało tam trzech funkcjonariuszy - przekazał tvn24.pl młodszy aspirant Tobiasz Fąfara z policji w Kłodzku. Sytuacja w mieście - jak podkreślają strażacy - jest bardzo trudna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że tama w Stroniu Śląskim została przerwana i woda zmierza rzeką Biała Lądecka w dół zlewni Nysy Kłodzkiej.

W internecie pojawiły się nagrania, na których widać grupy osób filmujące ze wzniesienia wartką rzekę płynącą tam, gdzie jeszcze niedawno były ulice Stronia Śląskiego. Na nagraniu widać, jak jeden z pomywanych budynków zmienia się w stertę gruzów. - Po analizie materiałów, które trafiły do sieci, potwierdzamy, że doszczętnie zniszczony został gmach, w których znajdował się posterunek policji. Na co dzień pracowało tam dwóch dzielnicowych i kierownik posterunku. W momencie katastrofy nie było ich w budynku - zaznaczył mł. asp. Fąfara.

Dodał, że zdarzenie, do którego doszło w niedzielę, może opisywać tylko na podstawie materiałów zamieszczanych przez mieszkańców w sieci. - Miasto jest w tym momencie odcięte, nie można do niego dojechać - powiedział policjant.

Ekstremalnie trudna sytuacja

Rzecznik IMGW zaznaczył także, że "to jest ogromna siła, która niszczy budynki". "Te budynki nawet się nie przesuwają. Na nagraniach widać, że jeden z budynków Stroniu Śląskim jest po prostu burzony przez wodę, ta woda go zmiata i go nie ma" - powiedział.