Wrocław

Przerwany gazociąg i pożar

Pożar w Ślęzy
Ślęza. Strażacy opanowali pożar, do którego doszło po uszkodzeniu gazociągu
Kilkanaście zastępów straży pożarnej pracowało w Ślęzy koło Wrocławia, gdzie doszło do przerwania gazociągu i do pożaru. Sytuacja jest już opanowana.

Wezwanie do Ślęzy (Dolnośląskie) strażacy i pogotowie gazowe otrzymali o godzinie 13.20. Ze wstępnych informacji wynikało, że podczas prac ziemnych doszło do uszkodzenia instalacji przesyłowej w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Na miejsce zadysponowano 13 zastępów strażaków - w tym specjalistyczną grupę chemiczną. Jak relacjonował reporter TVN24, płomienie sięgały nawet kilku metrów.

- Przez cały czas prowadziliśmy obronę okolicznych budynków, żeby nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru. W tym samym czasie prowadzone były prace ziemne, by dotrzeć do tego rurociągu i go zacieśnić. I to się udało - powiedział nam kpt. Damian Górka, rzecznik wrocławskiej straży pożarnej.

Tuż przed godziną 16 udało się opanować sytuację. Gaz przestał się ulatniać, a pożar został ugaszony. - Nasze działania właśnie się zakończyły. Gaz już się nie ulatania. Sprawdziliśmy to urządzeniami pomiarowymi. Dalsze prace już będą prowadzić właściwe służby - dodał kapitan Górka.

Podczas pożaru nikt nie ucierpiał. Uszkodzeniu uległa elewacja jednego z domów. Zapalił się też jeden samochód, a drugi został nadpalony.

Nie było też konieczności przeprowadzenie ewakuacji, bo mieszkańcy sami opuścili domy i oczekiwali na służby w bezpiecznym miejscu.

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

