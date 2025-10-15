Wypadł z drogi i dachował, kierowca nie żyje

Jedna ofiara śmiertelna w wypadku w Trzęsowie Źródło: KPP SP w Polkowicach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do śmiertelnego wypadku doszło w środę, 15 października po godzinie 4:30 kilkaset metrów za miejscowością Rzecyca w gminie Grębocice.

"34-letni kierujący osobowym audi stracił panowanie nad samochodem i zjechał do przydrożnego rowu, a następnie dachował. Niestety, znajdujący się w pojeździe mieszkaniec gminy Grębocice, mimo udzielonej pomocy medycznej, zmarł na miejscu" - informuje podkom. Przemysław Rybikowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

Jedna ofiara śmiertelna w wypadku w Trzęsowie Źródło: KPP SP w Polkowicach

Na miejscu zdarzenia policjanci nadal wykonują czynności pod nadzorem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie oraz z udziałem biegłego z zakresu techniki samochodwej i ruchu drogowego. Funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

Nie żyje 34-latek Źródło: Policja Polkowice

"Po dojeździe pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do zderzenia, w którym uczestniczył jeden pojazd. Niestety, osoba kierująca pojazdem, w wyniku tego tragicznego zdarzenia poniosła śmierć" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Kierowca zmarł na miejscu Źródło: KPP SP w Polkowicach

Dowiedz się więcej: TVN24 HD. Oglądaj na żywo