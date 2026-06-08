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Wrocław

Przeszukiwanie firm na Dolnym Śląsku. UOKiK wszczął postępowanie

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UOKiK wszczął postępowania
UOKiK wszczyna postępowanie w sprawie możliwej zmowy cenowej
Źródło wideo: UOKiK
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada podejrzenie zmowy firm na rynku pracy na Dolnym Śląsku. Urzędnicy przeszukali siedziby pięciu firm z Wrocławia i powiatu bolesławieckiego, sprawdzając, czy mogły wspólnie ustalać wynagrodzenia i ograniczać zatrudnianie pracowników konkurencji.

W ramach prowadzonych działań pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za zgodą sądu i przy wsparciu policji, przeprowadzili przeszukania w siedzibach przedsiębiorstw z powiatu bolesławieckiego i Wrocławia. Chodzi o spółki: Toyota Boshoku Poland, Toyota Boshoku Europe, Bader Polska, Gerresheimer Bolesławiec oraz Hoerbiger Automotive.

"Przedsiębiorcy działający na lokalnym rynku mają dostęp do tej samej puli pracowników i rywalizują o nich. Dlatego wspólne ustalenia, które mają uniemożliwić lub utrudnić zmianę pracodawcy, stanowią ograniczenie konkurencji na rynku. Jest to szczególnie szkodliwe dla lokalnych społeczności, ponieważ nie pozwala na zmianę miejsca pracy, niezależnie od posiadanych lub podnoszonych kwalifikacji" - powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd analizuje, czy przedsiębiorcy mogli uzgadniać wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, takich jak benefity, a także zawierać porozumienia o niezatrudnianiu pracowników konkurencyjnych firm.

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Podejrzenia nielegalnych ustaleń

Według UOKiK, podejrzenia dotyczą podmiotów działających w różnych branżach, m.in. produkcji przemysłowej, sektorze motoryzacyjnym, farmaceutycznym oraz usługach logistycznych, które mimo odmiennego profilu działalności mogą rywalizować o tę samą grupę pracowników.

Urząd wyjaśnił, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest obecnie w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zgromadzony materiał dowodowy potwierdzi podejrzenia, UOKiK może wszcząć postępowanie antymonopolowe i postawić zarzuty wskazanym podmiotom.

Urząd przypomniał, że za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję przedsiębiorcom grozi kara finansowa w wysokości do 10 procent rocznego obrotu. Menadżerowie odpowiedzialni za zawarcie niedozwolonych ustaleń mogą zostać ukarani grzywną do 2 milionów złotych.

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Źródło: PAP
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Tagi:
dolnośląskieUOKiK
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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