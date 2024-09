Powódź w Polsce doprowadziła do uruchomienia w niedzielę nad ranem suchego zbiornika Racibórz Dolny, który jest w stanie przyjąć do 185 milionów metrów sześciennych wód wezbraniowych Odry. Zbiornik ma chronić przed powodzią Wrocław, Opole, Kędzierzyn-Koźle oraz mniejsze miejscowości. O bezpieczeństwie miast tego regionu mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 starszy brygadier Karol Kierzkowski, rzecznik Komendanta Głównego PSP.

Wody Polskie przekazały, że zbiornik rozpoczął pracę od godziny 4.20 w niedzielę. "Uruchomiliśmy suchy zbiornik Racibórz Dolny, który jest w stanie przyjąć do 185 mln m3 wód wezbraniowych rzeki Odry . Jego praca pozwoli spłaszczyć falę wezbraniową, zwiększając bezpieczeństwo miast i miejscowości poniżej" - przekazano.

Wody Polskie przekazały, że decyzję o uruchomieniu zbiornika podjął zespół wskazany w Instrukcji Gospodarowania Wodą. "Zasuwy budowli przelewowo-spustowej opuszczono, gdy posterunek wodowskazowy Krzyżanowice w zlewni Górnej Ody wskazywał rzędną ok. 690 cm przy przepływie ok. 750 m3/s. Zbiornik Racibórz Dolny jest zbiornikiem oddanym do użytku w 2020 roku zaś jego budowa rozpoczęła się w 2013 roku. Jego pojemność wynosi 185 mln m3 czyli tyle, ile jest w stanie wypełnić 185 Stadionów Narodowych wypełnionych po dach wodą. Długość zapór zbiornika wynosi ponad 20 km" - czytamy w komunikacie Wód Polskich.