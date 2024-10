Ponad dwa tygodnie bez gazu. "Mam wrażenie, że gazownia nie zrobiła nic"

Na Dolnym Śląsku miasta dotknięte niszczącą falą powodziową do tej pory zmagają się z problemami. Dwa tygodnie po przejściu żywiołu mieszkańcy Lądka-Zdroju nadal nie mają gazu, choć temperatura na termometrach w nocy sięga około zera. – Nasza sieć w tym miejscu została po prostu zniszczona - informuje Polska Spółka Gazownictwa. W październiku planowane jest przewrócenie gazu w mieście.

Kilkutysięczne miasto oraz perła polskich uzdrowisk zostało zalane po tym, gdy w położonym powyżej Stroniu Śląskim pękła tama. Wielka woda około południa spustoszyła miasto i zniszczyła bardzo ważne elementy infrastruktury, w tym infrastrukturę gazową. Od 16 września mieszkańcy Lądku-Zdroju nie mają gazu.

– Nasza sieć w tym miejscu została po prostu zniszczona. Uległ zniszczeniu również most, pod który był podłączony nasz gazociąg. Obecnie najważniejszym zadaniem realizowanym przez służby PSG w Lądku-Zdroju są prace nad budową przeprawy przez rzekę, aby zastąpić uszkodzony odcinek gazociągu nad rzeką Białą Lądecką. Będzie on umiejscowiony na nowo wybudowanym pylonie w taki sposób, żeby zminimalizować ryzyko przerw w dostawach gazu w przypadku następnej powodzi – wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl Grzegorz Cendrowski rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa.

Według rzecznika, przywracanie dostaw gazu po naprawach sieci jest skomplikowane i czasochłonne. – Najpierw służby PSG muszą naprawić sieć, która została uszkodzona przez powódź lub ciężki sprzęt. W Lądku Zdroju, dodatkowo nasza sieć została zalana przez wodę. Musimy najpierw zidentyfikować miejsca dostawania się wody do gazociągu i odpompować ją. Dopiero wtedy możemy rozpocząć proces przyłączania klientów, który składa się z trzech etapów: zakręcenia kurków głównych u wszystkich odbiorców, nagazowania sieci i ponownej wizyty u każdego odbiorcy w celu wznowienia dostaw gazu – wyjaśnia.

W ubiegłym tygodniu spółka gazowa dostarczyła do Lądka-Zdroju stację LNG, by zasilić w gaz dwa ośrodki, w których stacjonuje ok. 2 tys. żołnierzy usuwających skutki powodzi, jednak pozostali mieszkańcy nadal nie mają gazu.

"Mam wrażenie, że gazownia nie zrobiła nic"

- Tutaj w dwa tygodnie udało się naprawdę dużo zrobić, ale mam wrażenie, że gazownia nie zrobiła nic. Byłem codziennie na naradach sztabu kryzysowego, wodociągi były codziennie obecne, Tauron był obecny, natomiast pani od spółki gazowej pojawiła się tylko raz i powiedziała, że sytuacja jest ciężka. Do dzisiaj, był brak informacji ze strony spółki gazowej – informuje Maciej Sokołowski, dyrektor Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju.

Wsparciem powodzian zajmują się samorządy, organizacje charytatywne, firmy oraz osoby prywatne. Niektóre z nich pomagają mieszkańcom uporać się z brakiem ogrzewania oraz gazu. - My jako festiwal górski pomagamy mieszkańcom i rozdaliśmy już ponad 1300 grzejników różnego typu. Rozdaliśmy również 300 kuchenek elektrycznych i śpiworów i w ten sposób mieszkańcy Lądka-Zdroju sobie radzą – dodaje.

W chłodnych klasach muszą siedzieć uczniowie szkoły podstawowej i liceum w Lądku-Zdroju, ponieważ obie placówki również są ogrzewane gazowo.

- Liceum nie ucierpiało, szkoła podstawowa była w dużym stopniu zniszczona przez powódź. Jeżeli wróci gaz do liceum – problemu nie będzie, uruchamiamy piece i tyle. Jeżeli nie wróci to będziemy musieli ogrzewać jakimiś grzejnikami eklektycznymi, przynajmniej do czasu powrotu gazu – mówi w rozmowie z nami Lidia Achrem dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju.

Według dyrektorki, woda wdarła się do szkoły doprowadzając do ogromnych zniszczeń.

-Jeżeli chodzi o szkołę podstawową sytuacja jest dużo bardziej poważna, tam kotły gazowe zostały całkowicie zniszczone, ponieważ piwnice w których się znajdują były zalane pod sufit. Tam cała instalacja i infrastruktura jest do wymiany i całkowitego remontu. W tej chwili do szkoły podstawowej załatwiłam dzierżawę kotłowni olejowej, która przyjeżdża na takiej przyczepie i będzie dołączona do naszych kaloryferów, dopóki nie będzie remontu całej kotłowni, dopóty będziemy musieli tym ogrzewać, żeby nie pękły ściany - wyjaśnia.

Najwięcej szkód żywioł przyniósł jednak mieszkańcom. Niektórym brak gazu nie tylko uprzykrza codzienne funkcjonowanie, ale również uniemożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

"Z jednej strony mam zalane mieszkanie, z drugiej nie mam źródła dochodu"

- Moje mieszkanie absolutnie zostało zalane i na tych ulicach, gazu na pewno zbyt szybko nie będzie. W mieszkaniu w ogóle przez najbliższy czas nie będę mogła mieszkać. Moje sąsiedzi również mieszkają w kamienicach bez gazu i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy zostanie przyłączony, instalacja została zniszczona. Mam również pensjonat, który nie został zalany, ale przez to, że nie ma w nim gazu — nie może funkcjonować. Jest to bardzo duży problem. Z jednej strony mam zalane mieszkanie, więc nie mam gdzie mieszkać, z drugiej strony nie mam absolutnie żadnego źródła dochodu – wyjaśnia Karolina Szamborska mieszkanka i właścicielka pensjonatu w Lądku Zdroju.

Planowane terminy przewrócenia gazu w Lądku-Zdroju

- Najprawdopodobniej w środę, 2 października gazociąg zostanie uruchomiony, co pozwoli rozpocząć przywracanie dostaw gazu do kolejnych mieszkańców. Wstępnie szacujemy, że do końca tygodnia powinniśmy przywrócić dostawy gazu do ponad połowy odbiorców w Lądku-Zdroju. Maksymalnie, ok. 4 tygodni mogą potrwać prace przywracające gaz do wszystkich odbiorców - informuje Grzegorz Cendrowski.

PSG poinformowała o terminach planowanego przywrócenia gazu

W środę, 2 października zostanie przewrócona dostawa gazu przy ulicy Brzozowej, Granicznej nr od 13 do 24 i Wolności.

Za tydzień, 9 października błękitne paliwo ma się pojawić w mieszkańców ulic: Broniewskiego, Cicha, Fabryczna, Gwiaździsta, Jagiellońska, Kłodzka, Kościuszki do nr 28, Kościelna, Konopnickiej, Krótka, Mickiewicza, Miła, Ogrodowa, Polna, Powstańców Wlkp., Rataja, Rynek, Składowa, Spacerowa, Staromłyńska, Strażacka, Śnieżna, Węglowa, Zdrojowa.

Za dwa tygodnie, czyli 16 października szacowane jest przewrócenie gazu przy ulicy: Cienista, Graniczna od nr 1 do 12, Jadwigi, Kopernika, Kosmonautów, Leśna, Lipowa, Marzeń, Marii Curie-Skłodowskiej, Nadbrzeżna, Ostrowicza, Orla, parkowa, Przechodnia, Słoneczna, Słowackiego, Wolności, Zamenhofa, Zamkowa, Żwirki, Zwycięstwa pl. Mariański i Wigury.

Przy ulicach Bema, Fiołkowa, Gerberów, Klonowa, Krokusów, Kościuszki od nr 30, Łąkowa, Makowa, Niezapominajek, Paderewskiego, Stokrotek, Storczyków, Wiejska, Widok, Wiosenna, Wrzosowa, pl. Partyzantów szacowany termin przywrócenia gazu to 23 października.

