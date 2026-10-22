Wrocław Koń ugrzązł w rowie. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin Anna Winiarska |

Strażacy uratowali konia Źródło wideo: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

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Koń pasł się w czwartek na łące między miejscowościami Wysoka i Jędrzychówek. Tam, jak relacjonują strażacy, wszedł do rowu. Dno było grząskie.

"Zwierzę (…) ugrzęzło niemal do połowy. Koń nie był w stanie samodzielnie wydostać się z błotnistego terenu, a jego postępujące wycieńczenie oraz częściowe podtapianie stwarzały zagrożenie dla jego życia" – opisują polkowiccy strażacy.

Koń ugrzązł w błotnistym rowie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

Akcja ratunkowa trwała kilka godzin, konia udało się wydostać. Zwierzę zostało przekazane pod opiekę lekarza weterynarii oraz właściciela.

Koń ugrzązł w błotnistym rowie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach