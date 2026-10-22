Koń ugrzązł w rowie. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin
Koń pasł się w czwartek na łące między miejscowościami Wysoka i Jędrzychówek. Tam, jak relacjonują strażacy, wszedł do rowu. Dno było grząskie.
"Zwierzę (…) ugrzęzło niemal do połowy. Koń nie był w stanie samodzielnie wydostać się z błotnistego terenu, a jego postępujące wycieńczenie oraz częściowe podtapianie stwarzały zagrożenie dla jego życia" – opisują polkowiccy strażacy.
Akcja ratunkowa trwała kilka godzin, konia udało się wydostać. Zwierzę zostało przekazane pod opiekę lekarza weterynarii oraz właściciela.
Źródło: tvn24.pl