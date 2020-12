Śląskie glinki kontra bakterie. Zbadają ich "potencjał antybiotykowy"

Superbakterie coraz mocniejsze. Są odporne także na alkohol 12.02 | Dotąd naukowcy sądzili, że to niemożliwe. Alkohol zabijał bakterie szybko, więc właśnie na bazie alkoholu produkowane są płyny do dezynfekcji rąk, powszechnie używane w szpitalach czy sklepach spożywczych. Jednak wyniki najnowszych badań, opublikowane przez magazyn „New Scientist” pokazały, że i w odporności na alkohol w bakteriach następuje ewolucja. Testy przeprowadzono z wykorzystaniem śmiertelnie groźnego szczepu bakterii - VRE. Skażono nimi klatkę na myszy, która następnie została odkażona standardowym środkiem do dezynfekcji. Jednak po wpuszczeniu do niej gryzoni okazało się, że wszystkie zwierzęta uległy zarażeniu. Naukowcy oceniają, że trzeba będzie zwiększyć stężenie alkoholu w preparatach antybakteryjnych i być może zacząć stosować pochodne chloru. Problem w tym, że za jakiś czas bakterie prawdopodobnie uodpornią się na kolejne preparaty – tak jak zaczęły się uodporniać na antybiotyki. Sprawę w programie 24 Godziny wyjaśniał Patrycjusz Wyżga. tvn24bis