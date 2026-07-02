Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Odłowiono już 11 ton martwych ryb w Pilchowicach. Wojewoda apeluje do mieszkańców

|
Wyławiania martwych ryb przy zaporze w Pilchowicach
Tysiące śniętych ryb w rzece Bóbr
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Nie wchodźcie do rzeki Bóbr i odwołajcie spływy kajakowe – to apel sanepidu i wojewody po masowym śnięciu ryb poniżej zapory w Pilchowicach. Służby prowadzą badania jakości wody i osadów dennych, aby ustalić przyczyny zjawiska. W środę odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem wojewody dolnośląskiej.

Służby badają przyczyny masowego śnięcia ryb na rzece Bobrze poniżej zapory w Pilchowicach. Sytuacja jest związana z opróżnianiem zbiornika prowadzonego przez spółkę TAURON Ekoenergia w związku z remontem ponadstuletniej zapory. Jest to element przygotowań do remontu zapory na Bobrze, która została uszkodzona podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. W ostatnich dniach pojawiły się sygnały od mieszkańców o setkach, a nawet tysiącach śniętych ryb.

We wtorek i środę sytuacją zajmowały się służby ochrony środowiska oraz zespoły zarządzania kryzysowego.

Jak poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska prowadzą pobór próbek wody oraz osadów dennych na około kilkunastokilometrowym odcinku rzeki poniżej zapory.

Według DUW, dotychczasowe wyniki wskazują na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Ma to związek z namułem przedostającym się ze zbiornika do rzeki. Trwają także badania chemiczne osadów dennych, które mają określić ich skład oraz ewentualny wpływ na środowisko.

Sztaby kryzysowe o sytuacji

We wtorek we Lwówku Śląskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej. Dzień później zebrał się także Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, w którego obradach uczestniczyli przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wód Polskich, Tauronu oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie sytuacji na Bobrze.

Wyławiania martwych ryb przy zaporze w Pilchowicach
Wyławiania martwych ryb przy zaporze w Pilchowicach
Źródło zdjęcia: TVN24

- Ponieważ ten zbiornik wymagał pilnego remontu, harmonogram zrzucania tej wody był ściśle określony i musiał zostać przeprowadzony dokładnie w tym okresie. Niestety, pokryło się to z ponadnormatywnymi temperaturami oraz niskim natlenieniem wody. W tym momencie zbyt wcześnie, aby przesądzać o dokładnych przyczynach śnięcia ryb, natomiast, jak zostaliśmy poinformowani, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próby właśnie tego namułu oraz wody i oczekujemy na wyniki analiz - mówi Patryk Bałajewicz, rzecznik prasowy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na rzekę trafił sprzęt do natleniania wody

Państwowa Inspekcja Sanitarna pobrała próbki wody z ujęcia głębinowego we Wleniu oraz zadeklarowała pomoc mieszkańcom korzystającym z prywatnych studni. Równocześnie przygotowywany jest sprzęt do natleniania wody, który pozostaje w dyspozycji Wód Polskich i innych służb.

Wyławianie śniętych ryb na rzece Bóbr
Wyławianie śniętych ryb na rzece Bóbr
Źródło zdjęcia: TVN24

"Podczas prowadzonych wizji terenowych stwierdzono, że śnięte ryby gromadzą się głównie przed zaporą i w rejonie jazu poniżej zapory. Na odcinku rzeki poniżej obiektu odnotowano pojedyncze sztuki śniętych ryb, które są sukcesywnie usuwane przez podmiot realizujący prace na zlecenie wykonawcy" - poinformowały Wody Polskie.

Mirosława Karpińska z biura prasowego spółki Tauron przekazała, że w środę wieczorem zakończono odłów martwych ryb, a w rzece pozostały jedynie pojedyncze sztuki. Łącznie odłowiono kilkanaście ton - w środę wieczorem do utylizacji przekazano 11 ton ryb. - Na miejsce dotarł już sprzęt, który pozwoli na dotlenienie rzeki - agregaty i aeratory. Działamy, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji - dodała Karpińska.

Służby monitorują sytuację po pojawieniu się śniętych ryb na Bobrze
Służby monitorują sytuację po pojawieniu się śniętych ryb na Bobrze
Źródło zdjęcia: TVN24

Mieszkańcy proszeni o unikanie kontaktu z rzeką

Do czasu ustabilizowania sytuacji służby apelują do mieszkańców o niewchodzenie do rzeki Bóbr i unikanie kontaktu z jej wodą.

Klatka kluczowa-532642
Mieszkańcy proszeni są unikanie kontaktu z wodą na rzece Bóbr

- Apel do mieszkańców, którzy wypoczywają w pobliżu zapory Pilchowickiej, ale też planują spływy kajakowe rzeką o to, żeby zmienić te plany, ponieważ Powiatowy Inspektor Sanitarny prewencyjnie zaleca, aby nie korzystać z rzeki Bóbr w celach rekreacyjnych i ogólnie unikać kontaktu do czasu, aż poznamy wyniki badań chemicznych i biologicznych osadu, który spływa z tego zbiornika do rzeki. Te wyniki będą znane najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu, najpóźniej na początku przyszłego tygodnia - przekazał Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody.

Wyławianie martwych ryb przy zaporze w Pilchowicach
Wyławianie martwych ryb przy zaporze w Pilchowicach
Źródło zdjęcia: TVN24

Na miejscu prowadzony jest całodobowy monitoring. Kolejne informacje mają być przekazywane po uzyskaniu wyników badań i zakończeniu prac sztabu kryzysowego.

Remont zapory potrwa do 2028 roku

Obniżanie poziomu wody w Jeziorze Pilchowickim rozpoczęło się 12 lutego 2026 roku. Wcześniej planowano przeprowadzenie odłowów ryb. Obecnie zbiornik jest niemal całkowicie opróżniony.

Spuszczenie wody jest konieczne do przeprowadzenia gruntownego remontu zapory na rzece Bóbr. Obiekt, liczący ponad sto lat, wymaga napraw po uszkodzeniach, które powstały podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Choć konstrukcja wytrzymała napór wody, konieczne okazało się wykonanie szeroko zakrojonych prac modernizacyjnych.

Według Tauronu będzie to największy remont zapory od ponad pół wieku. Szacowany koszt inwestycji wynosi około 100 milionów złotych. Ponowne napełnianie zbiornika ma rozpocząć się dopiero po zakończeniu prac, a powrót wody do Jeziora Pilchowickiego planowany jest na luty 2028 roku.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl/PAP
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
Podcast polityczny
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Tagi:
PilchowiceZapora Pilchowice na rzece Bóbrwojewoda dolnośląskiWody Polskie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Czeszka odzyskała rytm. Świątek goni wynik w drugim secie
RELACJA
Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątku
Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątku. "Pomogły" im krogulce
Magdalena Gruszczyńska
imageTitle
Rywal Majchrzaka obudził się na dobre
RELACJA
Anna Lewandowska
Tak Hiszpanie żegnają Annę Lewandowską i reagują na jej wpis
Polska
Krypa Flash - manewry tradycyjnych łodzi wiślanych
Wolta, śmigło, mijanka. Widowiskowe manewry na Wiśle
Piotr Bakalarski
Obywatel Kolumbii kierował na zakazie
Wyrok w 48 godzin i nakaz opuszczenia Polski
WARSZAWA
Zatrzymano 32-latka
Uciekał przed policją i wjechał na S6 pod prąd. Nagranie
Zachodniopomorskie
Marek Włodzimirow pokazuje, jaki kolor ma rzeka
Czarna woda w rzece Białej. Jest decyzja starosty
Białystok
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pięciolatek wpadł do basenu. Zareagowali świadkowie
Szczecin
Fala pożarów we Francji
Pożary we Francji. Piloci musieli uspokajać pasażerów
METEO
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Siedem lat więzienia za przemoc domową i zabicie psa
WARSZAWA
2026-07-02T095927Z_2_LWD442302072026RP1_RTRWNEV_C_4423-USA-CRIME-OHIO-0004
Wstrząsające odkrycie. Służby uratowały dzieci więzione w ciasnym pokoju
Świat
80-latek został aresztowany na trzy miesiące
80-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa żony. Miał zaatakować ją młotkiem
Opole
shutterstock_2128610258
Tych treści nie można rozpowszechniać w sieci. Jest wyrok TSUE
BIZNES
Warszawski Szpital Południowy
Apel prokuratury w sprawie prosektorium w Szpitalu Południowym
WARSZAWA
Wasilków jest najszybciej rozwijającą się demograficznie gminą w województwie
Burmistrz kontra wojewoda. Spór o hotel, w którym mieszkają Ukraińcy
Białystok
W Holandii urodziły się czworaczki jednojajowe
Coś takiego zdarza się raz na 11 milionów ciąż
Zdrowie
Leticia Ugboaja
Zakonnica zatrzymana w USA. Szła na mszę
Świat
Mężczyzna oddał strzały w kierunku kobiety
Dotykał, gonił, na koniec strzelił do kobiety
Łódź
Sam Altman i Donald Trump
Giganci AI pod presją. OpenAI proponuje nowe rozwiązanie
BIZNES
imageTitle
Najsłynniejsze akcesorium mundialu
EUROSPORT
Tragedia w Chełmnie
Śmierć matki i trojga dzieci. Właściciele kamienicy na ławie oskarżonych
Kujawsko-Pomorskie
Oskarżony o zabójstwo w Koziegłowach
Kobieta oblana żrącym płynem i zabita. Ruszył proces męża
Poznań
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Pies uratował psa. "Pilnował go cały czas, nie opuścił"
METEO
TSUE
Spór o przedawnienie roszczeń banków. Jest orzeczenie TSUE
BIZNES
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
On dusił policjanta, ona ugryzła policjantkę. Ataki na funkcjonariuszy
Kujawsko-Pomorskie
Wypadek w Tajlandii. 11-latek wjechał w grupę mnichów
11-latek wjechał w grupę mnichów. Są zabici i ranni
Świat
Waldemar Żurek
Sąd Najwyższy uchylił decyzję Żurka
Polska
Wypadek na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
"Każda próba takiej 'podróży' to bezpośrednie zagrożenie życia"
WARSZAWA
W osiedlowym sklepie w Zgierzu dziennie sprzedaje się kilkadziesiąt niewielkich butelek z alkoholem
"Ten marketing rzadko mówi: kup". Ale sprawia, że sięgamy po alkohol
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica