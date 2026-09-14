Wrocław Pościg, kradzione pojazdy i sądowy zakaz. 25-latek zatrzymany Oprac. Svitlana Kucherenko |

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Policjanci z Pieńska zatrzymali 25-letniego motocyklistę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Podczas pościgu mężczyzna przewrócił się na polnej drodze, dalej próbował uciekać pieszo. Funkcjonariusze dogonili go po kilkudziesięciu metrach.

"Podczas zatrzymania, a następnie w trakcie doprowadzania do radiowozu, 25-latek znieważył jednego z policjantów oraz naruszył jego nietykalność cielesną" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu.

Uciekał przed policją na kradzionym motocyklu Źródło zdjęcia: KPP w Zgorzelcu

Uciekał przed policją na kradzionym motocyklu

Jak ustalili policjanci, 25-latek miał sądowy zakaz kierowania pojazdami. Dodatkowo motocykl, którym jechał mężczyzna, był kradziony. Miał również tablice rejestracyjne należące do innego pojazdu. Na przyczepce przewoził motorower ze startym i zamalowanym numerem ramy.

Motocykl po kradzieży, fałszywe tablice Źródło zdjęcia: KPP w Zgorzelcu

Śledczy ustalili, że motocykl, przewożony motorower oraz jeszcze jeden jednoślad zostały skradzione na początku września podczas włamania do pomieszczenia gospodarczego w gminie Pieńsk. Wartość skradzionych pojazdów oszacowano na 7900 złotych.

Pościg za motocyklistą doprowadził śledczych do kolejnych przestępstw Źródło zdjęcia: KPP w Zgorzelcu

Dwóm mężczyznom grozi do 10 lat

"W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił udowodnić 25-latkowi oraz 35-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego, nie tylko włamanie i kradzież pojazdów, ale udział w kradzieży kabla telekomunikacyjnego z terenu miasta" - dodaje policja.

Jak ustalili policjanci, do przestępstwa mężczyźni wykorzystali skradziony wcześniej motorower. Wartość skradzionego kabla pokrzywdzony wycenił na nie mniej niż 1000 złotych.

Za popełnione przestępstwa obaj odpowiedzą przed sądem. Może im grozić do 10 lat pozbawienia wolności.