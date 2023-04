Protest rolników w kilku miastach. Na drogi ma wyjechać 1000 traktorów

Protest rolników. Nie tylko zboże

- To samo się dzieje z truskawkami. Po co kupować polskie, droższe, które są produkowane w mocnym reżimie. To jest normalne, jak chcesz robić dobry produkt, to on musi kosztować. To samo dzieje się z miodem. To wszystko przyjechało bez cła, bez kontroli, bez możliwości sprawdzenia. Każdy teraz jest sobie w stanie wyobrazić, że te maliny mogły być pryskane na Ukrainie środkami zabronionymi w Polsce - dodawał Kołodziejczak.