Były doradca wojewody stracił prawo jazdy, a mimo to prowadził auto. Został za to skazany

Zeznania byłej żony

Podczas procesu przed sądem pierwszej instancji przeciwko oskarżonemu zeznawała m.in. jego była żona, która poinformowała, że oskarżony już po 2015 roku, gdy jazdę po utracie prawa jazdy uznaje się za przestępstwo, a nie wykroczenie, wielokrotnie prowadził swój prywatny samochód, wożąc m.in. rodzinę na wypoczynek, dzieci do szkoły i dojeżdżając do pracy. Sam oskarżony przyznał się do incydentalnego kierowania pojazdami w czasie 12 lat, gdy nie miał prawa jazdy. Dlatego też jego obrona wnosiła o warunkowe umorzenie postępowania karnego, argumentując to niską szkodliwością społeczną popełnionego czynu.