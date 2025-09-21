4,5-latek wypadł z okna. Lądował śmigłowiec LPR

Do zdarzenia doszło w powiecie kamiennogórskim Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w niedzielę, 21 września około godziny 14.30 w miejscowości Olszyny. - 4,5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Prawdopodobnie był to nieszczęśliwy wypadek, bo dziecko bawiło się z siostrą przy oknie - poinformowała młodsza aspirant Katarzyna Trzepak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało dziecko ze złamaną nogą do szpitala we Wrocławiu.