Cztery osoby nie żyją. Wzrósł bilans ofiar wypadku na trasie S8

Poważny wypadek na S8. Trzy osoby nie żyją

Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 10 na drodze S8 w kierunku Warszawy. Jak mówiła nam Bernadeta Pytel, łącznie zderzyły się dwie ciężarówki i dwa auta osobowe.

Na miejscu zginęły dwie osoby. W niedzielę policja potwierdziła śmierć trzeciej ofiary. W poniedziałek podano kolejną tragiczną informację. - Czwarta osoba również zmarła w szpitalu - przekazała Bernadeta Pytel, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Skodą podróżowały cztery osoby i to one doznały najpoważniejszych obrażeń. - Dwaj mężczyźni - kierujący skodą 69-latek i pasażer w wieku 73 lat - zginęli na miejscu. Dwie pasażerki z tego pojazdu w wieku 60 i 63 lat w stanie ciężkim zostały zabrane do szpitala, gdzie zmarły - powiedziała rzeczniczka.

Do szpitala została też zabrana 25-letnia pasażerka z peugeota. 25-letniemu kierowcy nic się nie stało. Drugą ciężarówką podróżował 52-latek, któremu nic się nie stało.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 58-letni kierowca samochodu ciężarowego marki MAN, obywatel Litwy, prawdopodobnie zasnął za kierownicą i uderzył prawidłową jadącą w osobową skodę, która następnie wjechała w osobowego peugeota, którym podróżowały dwie osoby. Następnie peugeot uderzył w tył pojazdu ciężarowego marki scania - powiedziała oficer prasowa.

58-latek został zatrzymany w sobotę. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu oraz narkotyków, co się nie potwierdziło.

- Wykonywane z nim są dalsze czynności. Prokuratura nadzoruje śledztwo. Z uwagi na to, że to jest obywatel innego kraju i nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania, musi być przeprowadzona cała rozprawa łącznie z wyrokiem - wyjaśnia Pytel.

