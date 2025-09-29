Logo strona główna
Wrocław

Cztery osoby nie żyją. Wzrósł bilans ofiar wypadku na trasie S8

Tragiczny wypadek na S8 w Oleśnicy
Poważny wypadek na S8. Trzy osoby nie żyją
Źródło: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy
Do czterech osób wzrósł bilans ofiar wypadku na trasie S8 w Oleśnicy w województwie dolnośląskim. W sobotę rano zderzyły się tam dwie ciężarówki i dwa auta osobowe. Według policji sprawcą był 58-letni obywatel Litwy, który prawdopodobnie zasnął za kierownicą. 

Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 10 na drodze S8 w kierunku Warszawy. Jak mówiła nam Bernadeta Pytel, łącznie zderzyły się dwie ciężarówki i dwa auta osobowe.

Na miejscu zginęły dwie osoby. W niedzielę policja potwierdziła śmierć trzeciej ofiary. W poniedziałek podano kolejną tragiczną informację. - Czwarta osoba również zmarła w szpitalu - przekazała Bernadeta Pytel, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

W wypadku zginęły cztery osoby

Skodą podróżowały cztery osoby i to one doznały najpoważniejszych obrażeń. - Dwaj mężczyźni - kierujący skodą 69-latek i pasażer w wieku 73 lat - zginęli na miejscu. Dwie pasażerki z tego pojazdu w wieku 60 i 63 lat w stanie ciężkim zostały zabrane do szpitala, gdzie zmarły - powiedziała rzeczniczka.

Do szpitala została też zabrana 25-letnia pasażerka z peugeota. 25-letniemu kierowcy nic się nie stało. Drugą ciężarówką podróżował 52-latek, któremu nic się nie stało.

Tragiczny wypadek na S8 w Oleśnicy
Tragiczny wypadek na S8 w Oleśnicy
Źródło: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy

Tragiczny wypadek na S8

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 58-letni kierowca samochodu ciężarowego marki MAN, obywatel Litwy, prawdopodobnie zasnął za kierownicą i uderzył prawidłową jadącą w osobową skodę, która następnie wjechała w osobowego peugeota, którym podróżowały dwie osoby. Następnie peugeot uderzył w tył pojazdu ciężarowego marki scania - powiedziała oficer prasowa.

58-latek został zatrzymany w sobotę. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu oraz narkotyków, co się nie potwierdziło.

- Wykonywane z nim są dalsze czynności. Prokuratura nadzoruje śledztwo. Z uwagi na to, że to jest obywatel innego kraju i nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania, musi być przeprowadzona cała rozprawa łącznie z wyrokiem - wyjaśnia Pytel.

Wypadek na S8
Wypadek na S8
Źródło: TVN24
Wypadek na S8
Wypadek na S8
Źródło: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy
Rośnie bilans ofiar tragicznego wypadku na S8

Rośnie bilans ofiar tragicznego wypadku na S8

"Prawdopodobnie zasnął". Dwie osoby nie żyją, cztery ranne

"Prawdopodobnie zasnął". Dwie osoby nie żyją, cztery ranne

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy

Oleśnica Województwo dolnośląskie droga ekspresowa S8 Wypadek
