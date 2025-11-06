Nie ustąpił pierwszeństwa, wjechał w rowerzystkę, nie przeżyła

Oława Źródło: Google Earth

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (6 listopada) na przejściu dla pieszych przy ulicy Chrobrego w Oławie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący ciężarówką marki Scania, jadąc w kierunku Jelcza-Laskowic, nie ustąpił pierwszeństwa rowerzystce znajdującej się na oznakowanym przejeździe rowerowym. W wyniku zderzenia 55-letnia mieszkanka Oławy poniosła śmierć na miejscu. Kierowca pojazdu był trzeźwy.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, prokurator oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Droga była zablokowana przez kilka godzin.

Miejsce wypadku Źródło: KPP w Oławie

Apel policji

Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie zasad ruchu drogowego. – Rowerzyści, podobnie jak piesi, są niechronionymi uczestnikami ruchu. W starciu z pojazdem nie mają żadnych szans – przypomina aspirant sztabowa Wioletta Polerowicz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

Funkcjonariusze zwracają się do uczestników ruchu z apelem o wzajemny szacunek i ostrożność.

– Kierowcy – zbliżając się do przejazdów rowerowych, zawsze zmniejszajcie prędkość i ustępujcie pierwszeństwa. Rowerzyści – upewnijcie się, że kierowca was widzi, dbajcie o odpowiednie oświetlenie i odblaski, stosujcie zasadę ograniczonego zaufania.

Policjanci przypominają, że na drodze nie jesteśmy sami, a chwila nieuwagi może kosztować życie.