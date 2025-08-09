Logo strona główna
Wrocław

Jedyny taki autobus na świecie. Znaleziono go w lesie

Ostatni „Bałtyk” odnaleziony w lesie
Oława
Źródło: Google Earth
Przez dekady uchodził za zaginiony. Dziś wiadomo, że przetrwał. W wielkopolskim lesie odnaleziono ostatni istniejący egzemplarz autobusu "Bałtyk", produkowanego w Koszalinie w latach 1957–1963. Pojazd przez lata służył jako magazyn dla jednej z mieszkanek, a teraz trafił do Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. 

Jedyny zachowany egzemplarz autobusu "Bałtyk", produkowanego w Koszalinie w latach 1957–1963, odnaleziono w wielkopolskim lesie. Przez dekady uważano, że wszystkie autobusy tego typu zostały zezłomowane (razem 150 sztuk).

– Jest to jedyny zachowany autobus "Bałtyk". Do tej pory wszyscy myśleli, że nie ma ani jednej sztuki zachowanej, wszystkie zostały zniszczone i nie dotrzymały tych czasów, a się okazało, że w środku lasu w województwie wielkopolskim stoi jeden ostatni autobus, który właścicielka używała jako magazyn – mówi Tomasz Jurczak, właściciel Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie.

Ostatni autobus „Bałtyk” odnaleziony w lesie
Ostatni autobus „Bałtyk” odnaleziony w lesie
Źródło: Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie

Wrak autobusu stał w lesie

Historia autobusu jest równie niezwykła, co jego odnalezienie. Jak opowiada Jurczak, pojazd trafił do lasu dzięki kuzynowi jednej z kobiet, które mieszkały w leśnym domku.

– Około 60 lat temu jej kuzyn pracował w Krajowej Spółdzielni Komunikacji w Obornikach Wielkopolskich. Tam złomowali ten autobus. On po prostu odkupił ten autobus i przywiózł do tej swojej kuzynki i postawił w środku lasu, gdzie ta pani miała domek – dodaje.

Unikatowy autobus z PRL-u odkryty
Unikatowy autobus z PRL-u odkryty
Źródło: Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie

O znalezisku zrobiło się głośno na początku czerwca, gdy w mediach społecznościowych pojawił się wpis osoby, która przypadkiem natknęła się na fragment autobusu podczas spaceru po lesie. Informacja szybko rozeszła się po całym kraju, a pasjonaci motoryzacji rozpoczęli poszukiwania.

– Zgłosił się do nas miłośnik autobusów, który już ten "Bałtyk" widział sześć lat temu. Mówił, że wie, gdzie jest i chętnie pojedzie z nami do właścicielki – relacjonuje Jurczak.

Właścicielka, dowiedziawszy się, że autobus trafiłby do muzeum, zgodziła się go sprzedać. Poprosiła jedynie o dwa miesiące na uprzątnięcie wnętrza, które przez lata służyło jako magazyn. Kilka dni temu pojazd został przetransportowany do muzeum w Oławie.

Unikatowy autobus zostanie odrestaurowany

– Bardzo ciekawy, jedyny zachowany. Będziemy chcieli go odrestaurować, bardzo ciężki temat, skomplikowany remont, bo nie ma wielu części, ale obowiązkiem muzeum jest to zrobić. On jest w bardzo złym stanie i planujemy go w 2-3 lata wyremontować, tak, żeby jeździł – zapowiada właściciel Muzeum Motoryzacji Wena.

Bałtyk wraca do życia
Bałtyk wraca do życia
Źródło: Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie

Muzeum w Oławie już teraz zapowiada, że po renowacji autobus stanie się jedną z jego największych atrakcji.

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie

Oława dolnośląskie Muzeum
