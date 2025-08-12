Monitoring zarejestrował niebezpieczny manewr pijanego kierowcy

O krok od tragedii na moście w Oławie MiastaOlawa Źródło: Miasto Oława

W sobotę, 9 sierpnia w godzinach wieczornych na jednym z oławskich mostów strażnicy miejscy zatrzymali nietrzeźwego kierującego fiatem seicento.

- Nasz patrol zauważył osobę, która wjechała na przeciwległy pas jezdni i naprawdę brakowało centymetrów, żeby doszło do kolizji. Widząc to zdarzenie, patrol udał się w pościg za tą osobą. 48-letni obcokrajowiec został zatrzymany i przekazany jednostce policji — relacjonuje Jerzy Narolski, komendant Straży Miejskiej w Oławie.

Samochód wjechał na przeciwległy pas na oławskim moście Źródło: Miasto Oława

Nagrał go monitoring

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring zainstalowany na moście.

- Został zabezpieczony monitoring z mostu, na którym widać, jak auto na łuku drogi zostaje wyrzucone na przeciwległy pas ruchu i w ostatniej sekundzie kierowca unika zderzenia czołowego z nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdem. 48-letni obywatel Gruzji został przebadany i miał 2,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie miał również uprawnień, a auto nie było jego - poinformowała asp. Dorota Pelc z oławskiej policji.

Strażnicy miejscy, którzy byli świadkami incydentu, zostali przesłuchani. Teraz mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności, do 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.