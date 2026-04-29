Wrocław Ciała kobiety i jej syna w zamkniętym mieszkaniu

Do tragedii doszło w Oławie Źródło: Google Earth

We wtorek, 28 kwietnia, około godziny 8.15, zaniepokojeni sąsiedzi, którzy nie widzieli od dawna kobiety i jej syna, poprosili policję o interwencję.

- Mieszkanie było zamknięte od wewnątrz, a w środku znajdował się klucz, dlatego policjanci poprosili o pomoc straż pożarną. W lokalu były ciała dwóch osób - 76-letniej kobiety oraz jej 56-letniego syna - informuje asp. szt. Wioletta Polerowicz, oficer prasowa policji w Oławie.

Na miejscu przeprowadzono czynności pod nadzorem prokuratora. Decyzją prokuratora ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok. - Wykluczono udział osób trzecich - dodaje policjantka.

