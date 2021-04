Poseł i samorządowcy spotkali się w hotelowej restauracji. Policja nie będzie wnioskować o karę

Policja w Nysie (województwo opolskie) po raz drugi zdecydowała o tym, że nie skieruje do sądu wniosku o ukaranie uczestników spotkania, jakie odbyło się w jednej z miejscowych restauracji. Przy jednym stole zasiedli wówczas między innymi poseł Kamil Bortniczuk, burmistrz Nysy i jego zastępca. Wszyscy podkreślali, że spotkanie miało charakter służbowy.

Do spotkania doszło w listopadzie 2020 roku, gdy w Polsce trwała druga fala pandemii choroby COVID-19, a działalność hoteli była ograniczona. Korzystać z nich mogły między innymi osoby, które odbywały podróże służbowe. To właśnie dlatego jednego z mieszkańców Nysy zainteresowało spotkanie, które odbywało się w hotelowej restauracji. Kiedy zobaczył, że uczestniczą w nim członkowie władz miasta oraz pochodzący z pobliskich Głuchołaz poseł na Sejm Kamil Bortniczuk, powiadomił policję o możliwości złamania przepisów epidemicznych. Sprawę opisali dziennikarze tygodnika "Nowiny Nyskie" OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>