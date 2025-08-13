Złamał zakaz, podmienił tablice i miał narkotyki

Do zdarzenia doszło w miejscowości Nowogrodziec Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w trakcie patrolu na terenie Nowogrodźca w powiecie bolesławieckim.

"26-letni kierujący pojazdem marki Audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu innemu kierowcy, czego świadkami byli funkcjonariusze z Nowogrodźca. Sprawca wykroczenia, widząc radiowóz gwałtownie skręcił w jedną z bocznych uliczek, co wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie policjantów" - informuje w komunikacie mł. asp. Natalia Kaczyńska z policji w Bolesławcu.

Policjanci zatrzymali kierowcę do kontroli. Wtedy okazało się, że ma on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Tablice rejestracyjne były od innego auta. Samochód nie miał aktualnego przeglądu technicznego, a jego stan zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

W aucie miał narkotyki

"We wnętrzu auta znaleźli substancje odurzające i psychoaktywne, najprawdopodobniej marihuanę oraz amfetaminę. Zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych" - dodaje policjantka.

26-latek został zatrzymany, pobrano mu krew do badań. Odpowie m.in. za naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, posługiwanie się tablicami rejestracyjnymi z innego pojazdu oraz posiadanie środków odurzających. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.