Pracownik domu dziecka w areszcie. Usłyszał pięć zarzutów o charakterze seksualnym
- W Prokuraturze Rejonowej w Kłodzku jest prowadzone postępowanie przeciwko podejrzanemu, który usłyszał pięć zarzutów popełnienia przestępstwa. Chodzi o inne czyny seksualne w stosunku do małoletniego poniżej lat 15 - przekazała Małgorzata Czajkowska, prokurator w zastępstwie rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.
Śledztwo jest na początkowym etapie. Prokuratura nadal gromadzi materiał dowodowy i zapowiada dalsze przesłuchania świadków.
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Źródło: tvn24.pl