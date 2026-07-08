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Wrocław

Pracownik domu dziecka w areszcie. Usłyszał pięć zarzutów o charakterze seksualnym

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Pedofilia
Pracownik domu dziecka w Nowej Rudzie aresztowany
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
57-letni pracownik domu dziecka w Nowej Rudzie trafił do aresztu. Dariusz P. usłyszał pięć zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych wobec małoletniego poniżej 15. roku życia.

- W Prokuraturze Rejonowej w Kłodzku jest prowadzone postępowanie przeciwko podejrzanemu, który usłyszał pięć zarzutów popełnienia przestępstwa. Chodzi o inne czyny seksualne w stosunku do małoletniego poniżej lat 15 - przekazała Małgorzata Czajkowska, prokurator w zastępstwie rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Śledztwo jest na początkowym etapie. Prokuratura nadal gromadzi materiał dowodowy i zapowiada dalsze przesłuchania świadków.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Nowa Rudadolnośląskiedom dziecka
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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