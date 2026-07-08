Wrocław Pracownik domu dziecka w areszcie. Usłyszał pięć zarzutów o charakterze seksualnym Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pracownik domu dziecka w Nowej Rudzie aresztowany Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- W Prokuraturze Rejonowej w Kłodzku jest prowadzone postępowanie przeciwko podejrzanemu, który usłyszał pięć zarzutów popełnienia przestępstwa. Chodzi o inne czyny seksualne w stosunku do małoletniego poniżej lat 15 - przekazała Małgorzata Czajkowska, prokurator w zastępstwie rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Śledztwo jest na początkowym etapie. Prokuratura nadal gromadzi materiał dowodowy i zapowiada dalsze przesłuchania świadków.

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