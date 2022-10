Zgłosił, że widział, jak ktoś podrzucił skatowanego psa. Sam usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

27 września Patryk P., mieszkaniec małej miejscowości pod Opolem, przekazał policji, że widział, jak dwóch mężczyzn na jego oczach raniło ostrym narzędziem psa, a następnie porzucili go na prywatnej posesji i odjechali.

- W zawiadomieniu było wiele niejasności. Okoliczności znalezienia psa i podjęte przez policjantów ustalenia sprawiły, że wersja wydarzeń przedstawiona przez zawiadamiającego została zakwestionowana, a podejrzenia skierowano właśnie na niego. Mężczyzna nie przyznawał się jednak do winy i wskazał dane rzekomego sprawcy znęcania się nad zwierzęciem - informuje Agnieszka Nierychła, rzeczniczka opolskiej policji.

Niespójna relacja

Funkcjonariusze udali się pod wskazany adres, gdzie zastali 61-latka, który rzeczywiście przyznał, że chciał się pozbyć psa należącego do jego córki, który po wyprowadzeniu się kobiety pozostał na jego posesji.

- Jak ustalono, Stanisław K. tym celu wszedł w porozumienie ze swoim znajomym, 23-letnim Patrykiem P. Mężczyźni wyprowadzili psa na pole, gdzie pośród kukurydzy przystąpili do realizacji swojego planu. Sprawcy zadali psu co najmniej trzy ciosy nożem oraz rzucali w niego cegłówką. Następnie krwawiące zwierzę pozostawili na polu. Najprawdopodobniej na skutek krytycznej refleksji nad popełnionym czynem Patryk P. wrócił po psa, a następnie zgłosił zdarzenie policjantom - tłumaczy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar.

Według ustaleń kryminalnych, to 23-latek podrzucił konające zwierzę na posesję, a potem sam zawiadomił policję, aby odsunąć od siebie podejrzenia. Ostatecznie obaj mężczyźni zostali zatrzymani, obaj byli pod wpływem alkoholu. Tego samego dnia, na polu kukurydzy, zabezpieczono nóż.

Pies ma zapewnioną pomoc weterynaryjną, powoli dochodzi do zdrowia.

Jeden się przyznał, drugi nie

Podejrzani usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi im kara do pięciu lat więzienia. 61-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i szczegółowo opisał przebieg zdarzenia, wskazując w swoich zeznaniach na wydatną rolę 23-latka. Ten natomiast zaprzeczył, jakoby miał się znęcać nad psem.