Wjechał do rowu, był "pijany i agresywny"

Do zdarzenia doszło w powiecie jaworskim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 stycznia po godzinie 12 w miejscowości Muchów.

"Świadek poruszał się samochodem za quadem i widział, jak kierujący nim mężczyzna przewoził psa, a następnie wjechał do rowu. Świadek pomógł mężczyźnie wydostać się z pojazdu oraz wspólnie wyciągnęli quada. W trakcie rozmowy wyczuł od kierującego silną woń alkoholu" - informuje w komunikacie policja z Jawora.

Pijany i agresywny kierowca quada zatrzymany Źródło: KPP w Jaworze

"Agresywny i nietrzeźwy"

Świadek o zdarzeniu powiadomił policję. Jak wynika z komunikatu funkcjonariuszy, kierowca quada był agresywny wobec mężczyzny, a przed przybyciem policjantów uciekł z miejsca zdarzenia i poszedł na teren pobliskiej posesji. Stróże prawa zatrzymali go w jednym z domów.

"Sprawcą okazał się 42-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego. Był on agresywny, nietrzeźwy i odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji, gdzie badanie alkomatem wykazało prawie 3,5 promila alkoholu" - czytamy w komunikacie.

Pijany i agresywny kierowca quada zatrzymany Źródło: KPP w Jaworze

Policja: szarpał się, wyrywał

W trakcie wykonywanych czynności mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec funkcjonariuszy - "wyrywał się, szarpał, stosował czynny opór i próbował uderzać głową o szybę radiowozu".

42-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz zmuszania funkcjonariuszy do zaniechania prawnej czynności służbowej. Na poczet przyszłej kary zabezpieczono quada. Teraz o dalszym losie 42-latka zdecyduje sąd.

OGLĄDAJ: TVN24 HD