Jest oskarżona o wjechanie w kolumnę motocyklistów, jeden z nich zginął. Twierdzi, że to oni uderzyli w nią

Prokuratura Rejonowa w Lubinie oskarżyła 71-letnią Zofię K. o nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku czego jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Starsza kobieta - jak wynika z ustaleń śledczych - na prostej drodze wjechała autem w kolumnę motocyklistów. Sama twierdzi, że było zupełnie odwrotnie i to oni wjechali w nią.

Do zdarzenia doszło 14 września na odcinku drogi krajowej nr 36 między Lubinem i Prochowicami. Było ciepłe, słoneczne popołudnie. Droga sucha, widoczność bardzo dobra. Zofia K. jechała z Wrocławia do Lubina, motocykliści w kierunku przeciwnym. Było ich dziesięciu, poruszali się na "zakładkę".

Niesprawny układ kierowniczy

Jeden z motocyklistów zginął na miejscu. Ośmiu zostało rannych, w tym jeden ciężko. Biegły z zakresu techniki samochodowej ustalił, że w chwili wypadku w samochodzie oskarżonej był niesprawny układ kierowniczy. To powodowało niestabilność w prowadzeniu i konieczność dokonywania ciągłych korekcji kierownicą. Zdaniem eksperta niesprawność powstała na długo przed wypadkiem i była słyszalna oraz wyczuwalna dla kierowcy.

- W świetle takich ustaleń śledztwa prokurator oskarżył Zofię K. o to, że naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, to jest zasadę sprawności technicznej pojazdu, co spowodowało, że wymijając kolumnę motocykli nie zachowała bezpiecznego odstępu, nie zwiększyła należytej ostrożności i wjechała na przeciwny pas ruchu, uderzając kolejno w jadących w grupie z przeciwka motocyklistów - tłumaczy Tkaczyszyn.