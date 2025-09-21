Policja: nie ustąpił pierwszeństwa kolumnie motocyklistów. Tragiczny finał zderzenia

W sobotę około godziny 15 doszło do poważnego wypadku na drodze wojewódzkiej w miejscowości Małuszów na Dolnym Śląsku.
"34-latek kierujący osobowym volkswagenem, podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa jadącej z naprzeciwka kolumnie trzech motocyklistów, na skutek czego doszło do zderzenia pierwszego jednośladu z tym pojazdem" - relacjonuje w komunikacie Komenda Powiatowej Policji w Jaworze.
Strażacy z Jawora kontynuowali udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej aż do przyjazdu pogotowia. "Pomimo długiej reanimacji życia 43-letniego motocyklisty nie udało się uratować" - dodaje policja.
Na miejscu pracowali policjanci, prokurator oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków. Trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności tragedii.
Autorka/Autor: SK//b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Jaworze