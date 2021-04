Zamiast taśmy, mokre i ciężkie trociny

By wyjaśnić co skrywa taśma filmowa schowana w puszce wysłano ją do ekspertów z Filmoteki Narodowej. Dopiero tu metalowy pojemnik został otwarty. "Duży ciężar wskazywał, że zawartość puszki jest nieuszkodzona (...) Puszka na taśmę okazała się być jednak pusta nie licząc rdzy oraz mokrych i ciężkich trocin, które poprzez swój ciężar sugerowały coś innego" - napisano na facebookowym profilu Muzeum Regionalnego w Lubaniu. We wpisie przyznano też, że miłośnicy historii liczyli na więcej. "(...) liczyliśmy na więcej jednak nie poddajemy się i z pewnością niejedne godne uwagi znaleziska są jeszcze przed nami i Wami" - podkreślono.