Znaleźli tajemnicze pojemniki, mogą być w nich gazy bojowe. Zajęli się nimi żołnierze, ewakuowano 500 osób

"Sprawdzane, badane, a następnie zabezpieczane"

W sobotni poranek w Lubaniu rozpoczęła się ewakuacja osób mieszkających i pracujących w promieniu 300 metrów od miejsca znaleziska. Było to konieczne, by w sposób bezpieczny przeprowadzić akcję specjalistów wojsk chemicznych z Tarnowskich Gór i Warszawy. Chemikom asystują saperzy z Bolesławca. - Pojemniki są sprawdzane, badane, a następnie zabezpieczane. Będziemy też przeszukiwać teren, by sprawdzić, czy nie znajduje się tu więcej pojemników niż te 10 znalezionych do tej pory - informuje Mazur. I dodaje, że działania mogą nie skończyć się na jednym dniu. - Będą trwały w zależności od tego, co znajdziemy w ziemi. Niewykluczone, że będą musiały potrwać kolejny dzień lub dwa - przyznaje saper. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>