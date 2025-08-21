Radny zatrzymany za obcowanie płciowe z małoletnią. Usłyszał zarzut

Legnica (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Maps

63-latek został zatrzymany po zawiadomieniu złożonym 20 sierpnia przez matkę dziewczynki, która poinformowała organy ścigania o podejrzeniu przestępstwa seksualnego wobec jej córki. Z zawiadomienia wynikało, że mężczyzna miał obcować płciowo z małoletnią poniżej 15. roku życia. Jak podała prokuratura, zatrzymany Jan B. jest radnym ze Ścinawy.

- Uzyskany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na stwierdzenie, że popełnienie takiego przestępstwa jest bardzo prawdopodobne, dlatego mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 200 paragraf 1 Kodeksu karnego. W okresie od lutego do 5 sierpnia w nieustalonych miejscach, w krótkich odstępach czasu doprowadził małoletnią poniżej 15. roku życia kilkukrotnie do obcowania płciowego - przekazała Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Przyznał się

Jan B. przyznał się i złożył wyjaśnienia. Jak dodała Łukasiewicz, prokuratura zawnioskowała o areszt dla 63-latka.

Teraz grozi mu kara od dwóch do 15 lat pozbawienia wolności.