Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Radny zatrzymany za obcowanie płciowe z małoletnią. Usłyszał zarzut

26-latek został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Legnica (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Maps
Radny gminy Ścinawa (woj. dolnośląskie) został zatrzymany i usłyszał zarzut obcowania płciowego z małoletnią poniżej 15. roku życia. Prokuratura uznała, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.

63-latek został zatrzymany po zawiadomieniu złożonym 20 sierpnia przez matkę dziewczynki, która poinformowała organy ścigania o podejrzeniu przestępstwa seksualnego wobec jej córki. Z zawiadomienia wynikało, że mężczyzna miał obcować płciowo z małoletnią poniżej 15. roku życia. Jak podała prokuratura, zatrzymany Jan B. jest radnym ze Ścinawy.

- Uzyskany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na stwierdzenie, że popełnienie takiego przestępstwa jest bardzo prawdopodobne, dlatego mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 200 paragraf 1 Kodeksu karnego. W okresie od lutego do 5 sierpnia w nieustalonych miejscach, w krótkich odstępach czasu doprowadził małoletnią poniżej 15. roku życia kilkukrotnie do obcowania płciowego - przekazała Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Przyznał się

Jan B. przyznał się i złożył wyjaśnienia. Jak dodała Łukasiewicz, prokuratura zawnioskowała o areszt dla 63-latka.

Teraz grozi mu kara od dwóch do 15 lat pozbawienia wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Były proboszcz z zarzutami seksualnego wykorzystania dziecka

Były proboszcz z zarzutami seksualnego wykorzystania dziecka

Kielce
Zachodnie "stolice gwałtu". Jak politycy blefują w grze statystykami

Zachodnie "stolice gwałtu". Jak politycy blefują w grze statystykami

Zuzanna Karczewska
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Przemoc seksualnadziecko
Czytaj także:
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Sztuczna inteligencja bije się w piersi - i nadal kłamie
Michał Istel
imageTitle
Mistrz Polski na dopingu. Kilkuletnia dyskwalifikacja
Najnowsze
mid-25813448
Weto prezydenta, błyskawiczna riposta premiera
BIZNES
Auto miało włączone światła
Spał w aucie na bocznej drodze. Był poszukiwany, a pojazd kradziony
Białystok
kontenery shutterstock_2377685271
Cła Trumpa zostaną obniżone. USA i UE ze wspólnym oświadczeniem
BIZNES
imageTitle
"Kradzież" od partnera? Świątek i Ruud wskazali po jednym elemencie
EUROSPORT
Konin
Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent
Poznań
Stopnie schodów mają różną długość
Ktoś ma tu nierówno pod... nogami. Kuriozalny remont schodów w centrum Poznania
Poznań
Prognoza anomalii temperatury na wysokości około 1500 metrów 
Zbliża się wielkie ochłodzenie. Kiedy nastąpi kulminacja
METEO
Prace rozbiórkowe spalonej hali
W całym kraju włączą sygnały. W hołdzie zmarłemu strażakowi
Trójmiasto
Obietnice minus. Emerytury stażowe
Emerytury do ponownego przeliczenia. Decyzja prezydenta
BIZNES
Mieszkańcy otrzymali rozliczenia za ogrzewanie
Dostali rachunki grozy za ogrzewanie. Teraz domagają się wyjaśnień
Kujawsko-Pomorskie
Szpital w Koninie
Szpital wstrzymał przyjęcia na onkologię? "Stanowczo dementujemy"
Zuzanna Kuffel
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jedna osoba zatrzymana
WARSZAWA
Paweł Wroński
MSZ reaguje po eksplozji drona w Osinach
Polska
10-latek ranny podczas prac w sadzie (zdjęcie ilustracyjne)
22-latek odpowie za atak na ratowników medycznych
Kraków
Sebastian M. poszukiwany po wypadku na A1
Sprawa Sebastiana M. Jest decyzja sądu w sprawie aresztu
Łódź
Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Karol Nawrocki
Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Nawrocki
Michał Istel
shutterstock_2546899359
"Nie dajcie się okraść". Nowa kampania oszustów
BIZNES
shutterstock_2531308729
Raport NIK: wydatki na dializy rosną, a zgonów coraz więcej
Zdrowie
Nord Stream
Włoska policja zatrzymała podejrzanego o wysadzenie Nord Stream
Świat
imageTitle
Kiedy pierwszy mecz Polek na mistrzostwach świata?
EUROSPORT
Kolizja tramwaju z autobusem na Świeradowskiej
Autobus rozerwany na pół po kolizji z tramwajem
Wrocław
Makaki królewskie (Macaca mulatta) - zdj. ilustracyjne
Upały. Dzikie zwierzęta też walczą z przegrzaniem
METEO
Zalążki trąb wodnych widoczne z miejscowości Darłówko
"Niesamowity widok" nad Bałtykiem
METEO
Dyrektor muzeum Waldemar Wilczewski uważa, że to najważniejsza tegoroczna ekspozycja
Zrabowali je Sowieci, przed Niemcami ukryli działacze polskiej konspiracji. Wyjątkowa wystawa 
Białystok
Władysław Kosiniak-Kamysz
Holandia wyśle do Polski zestawy Patriot i kilkuset żołnierzy
Polska
Stolica planuje budowę farmy wiatrowej (zdj. ilustracyjne)
Ministra klimatu: weto prezydenta wbrew logice, ekonomii i interesowi państwa
BIZNES
Kobieta została raniona nożem. Nie przeżyła (zdj. ilustracyjne)
Prosił o pomoc w sklepie. Wcześniej został porwany
Poznań
imageTitle
Lider rankingu tenisistów chory. Co z jego startem w US Open?
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica