Wrocław

Zatrzymano sprawcę kradzieży krzyża z cerkwi. Prokuratura prowadzi śledztwo

Krzyż został odcięty
fb
Legniccy policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży krzyża z kopuły cerkwi greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Zniszczony symbol religijny został odnaleziony. Wcześniej prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie obrazy uczuć religijnych i zniszczenia mienia. Straty cerkwi oszacowano na 40 tysięcy złotych.

We wtorek, 16 września po południu funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży krzyża z dachu kościoła greckokatolickiego w tym mieście.

- Funkcjonariusze odnaleźli pocięty na kawałki krzyż. Młody mężczyzna ukrył ten krzyż w zaroślach niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Dalsze szczegóły w tej sprawie będzie jutro przekazywać prokuratura - poinformowała komisarz Jagoda Ekiert, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy.

Krzyż z cerkwi w Legnicy skradziony i pocięty
Krzyż z cerkwi w Legnicy skradziony i pocięty
Źródło: KMP w Legnicy

Zniknął krzyż z kopuły cerkwi

Do zdarzenia doszło w sobotę, 13 września około godziny 4:30 rano. Jak relacjonował proboszcz parafii ks. Mirosław Drapała, system alarmowy zareagował na obecność intruzów na terenie świątyni. - Sprawcy po drabinie dostali się na dach i za pomocą narzędzi odcięli krzyż, który wieńczył kopułę. Wymiary krzyża to dwa na dwa metry. Jestem przekonany, że gdyby nie interwencja grupy z firmy ochroniarskiej, stracilibyśmy kolejne krzyże - mówił duchowny.

Według szacunków, wartość skradzionego krzyża to około 10 tys. zł. Jednak największe straty spowodowało uszkodzenie dachu - sprawcy wbili kotwy w miedziane poszycie, niszcząc ponad 100 metrów kwadratowych połaci.

Krzyż został odcięty
Krzyż został odcięty
Źródło: lca.pl
Śledztwo prokuratury

Legnicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie kradzieży krzyża z dachu kościoła.

- Postępowanie jest prowadzone z artykułu obrazy uczuć religijnych oraz zniszczenia mienia. Ukradziony krzyż to koszt 10 tysięcy złotych, natomiast wbite kotwy w dach spowodowały straty w wysokości 30 tysięcy złotych. Śledztwo jest też prowadzone w kierunku obrazy uczuć religijnych ze względu na to, że w tej świątyni następnego dnia miały się odbyć uroczystości święta Podwyższenia Krzyża Świętego - poinformowała Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Zgodnie z obowiązującym prawem czyny te zagrożone są karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymano sprawcę kradzieży krzyża z cerkwi w Legnicy
Zatrzymano sprawcę kradzieży krzyża z cerkwi w Legnicy
Źródło: KMP w Legnicy

Proboszcz ks. Mirosław Drapała podkreśla, że jego zdaniem motywacja sprawców nie była finansowa. - Skradziony został krzyż, który miał dużą wartość dla wiernych. Nie był jednak ze złota, tylko ze stali nierdzewnej. Osoby, które się tego dopuściły, zniszczyły dach z miedzianej blachy, która pewnie byłaby bardziej cenna. Motywacja sprawców jest dla nas niezrozumiała i bolesna - zaznaczył.

Szczególnie dotkliwy jest fakt, że do kradzieży doszło w przeddzień święta Podwyższenia Krzyża Świętego. - To coś więcej niż wandalizm. To znieważenie przedmiotu kultu religijnego. Nie rozumiem, jak takie rzeczy mogą dziać się w kraju chrześcijańskim - mówił proboszcz.

Do kradzieży doszło w sobotę
Do kradzieży doszło w sobotę
Źródło: lca.pl

Głos w sprawie zabrała ambasada Ukrainy

Ambasada Ukrainy w Polsce odniosła się do tego incydentu.

"Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej już w trybie pilnym skierowała notę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, a Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu zwrócił się do miejscowych organów ścigania z żądaniem podjęcia wszystkich niezbędnych działań oraz pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności" - poinformowano na profilu internetowym Ambasady Ukrainy w RP.

Ambasador Ukrainy w Polsce Vasyl Bodnar napisał w sobotę na platformie X, że zwrócił się do organów ścigania Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie pilnych działań w związku z uszkodzeniem dachu oraz odcięciem krzyża na kopule Cerkwi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Legnicy.

MSZ: akt bezrozumnego wandalizmu

Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński pytany o incydent w Legnicy, nie wykluczył prowokacji związanej z próbą wzbudzenia antagonizmu między Polakami a Ukraińcami.

- Z naszej strony oceniamy to jako akt bezrozumnego wandalizmu, zbezczeszczenia świątyni i próby uderzenia w uczucia religijne, ale nie wykluczamy prowokacji, której celem jest doprowadzenie do waśni narodowych - powiedział rzecznik MSZ.

Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: lca.pl

