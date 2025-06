Środki odurzające w organizmie niemowlęcia. Sąd skazał rodziców

Legnica (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Maps

Rodzice dziecka odurzonego narkotykami zostali uznani za winnych i skazani na kary pozbawienia wolności: ojciec - na karę łączną 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a matka na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

- Oboje muszą zapłacić po 5 tysięcy złotych nawiązki na rzecz swojego dziecka, a matka dodatkowo została zobowiązana do podjęcia terapii w związku z uzależnieniem od środków odurzających. Mężczyzna musi też zapłacić świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 3 tysiące złotych w związku z posiadaniem narkotyków - informuje Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Oskarżonym groziła kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. - Prokurator ocenił wyrok legnickiego sądu rejonowego jako słuszny - przekazała Łukasiewicz.

Dziecko obecnie pozostaje w pieczy zastępczej.

Lekarz poinformował policję

Do zdarzenia doszło 4 sierpnia 2023 roku. 2,5-miesięczne niemowlę wieczorem trafiło do szpitala w Legnicy z objawami zatrucia. Z dzieckiem do legnickiego szpitala zgłosił się ojciec. O tym, że w organizmie niemowlęcia badanie wykazało obecność środków odurzających, policjantów powiadomił lekarz. Stan dziecka w momencie, kiedy trafiło ono do szpitala, był ciężki.

- Dziecko trafiło na oddział intensywnej terapii. Stwierdzono u niego objawy neurologiczne w postaci bardzo dużego niepokoju, bardzo szybkiej czynności serca z zaburzeniami orientacji. Dziecko wymagało wielokrotnego podawania leków uspokajających w dużych dawkach. Z powodu braku odruchu ssania musiało być nawadniane dożylnie. Po tych procedurach stan zdrowia małoletniego pokrzywdzonego poprawił się - wyjaśnia Łukasiewicz.

Do zdarzenia doszło w sierpniu 2023 roku. 25-letnia matka i 30-letni ojciec zostali zatrzymani Źródło: Policja Dolnośląska

25-letnia matka i 30-letni ojciec zostali zatrzymani, byli pod wpływem narkotyków. Podczas przeszukania ich miejsca zamieszkania policjanci również ujawnili substancje odurzające. Oboje usłyszeli zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Ojciec dziecka po postawieniu zarzutów przez 3 miesiące tymczasowo aresztowany. Jak przekazuje Łukasiewicz, oboje rodzice leczyli się wcześniej odwykowo i byli po kilka razy karani sądownie m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu i za posiadanie środków odurzających.

To ojciec zanieczyścił mleko

Akt oskarżenia w tej sprawie w grudniu 2023 r. skierowała Prokuratura Rejonowa w Legnicy. Dorian G. i Katarzyna K. zostali oskarżeni o narażenie syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a ojciec dodatkowo o posiadanie narkotyków.

Jak ustalili śledczy, do zdarzenia niemowlę znajdowało się pod opieką ojca. - Mężczyzna, przyjmując dawkę metamfetaminy, amfetaminy i marihuany, przez przypadek zanieczyścił mleko i podał wraz z nim narkotyk dziecku. Po wystąpienia u chłopca niepokojących objawów udał się z nim do lekarza - informuje Łukasiewicz.