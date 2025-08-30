Skandal podczas meczu. Stadion opuścił zakrwawiony chłopiec 

Do zdarzenia doszło w Legnicy (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia miało dojść w piątek podczas meczu 1 ligi pomiędzy Miedzią Legnica i Wisłą Kraków. Według relacji świadków, chłopiec pojawił się na trybunie gospodarzy i miał być ubrany w koszulkę klubu z Krakowa. Jak informuje "Gazeta Krakowska" miał też przy sobie szalik Miedzi Legnica, co mogło świadczyć o jego sympatiach do obu drużyn. Jego ubiór nie spodobał się kibicom legnickiego klubu i miało dojść do pobicia chłopca, który z krwawiącym nosem opuścił stadion.

"Doszło do incydentu na meczu"

Rzecznik Prasowy MKS Miedź Legnica Paweł Sasiela poinformował, że doszło do incydentu na meczu, czyli do gwałtownej wymiany zdań na trybunach. Reagowała ochrona. Chłopak wraz z opiekunem został wyprowadzony do służb medycznych, została mu udzielona pierwsza pomoc. Miał ślady sugerujące, że został uderzony. Otrzymał propozycję udania się do szpitala, ale odmówił. Jeśli zdecyduje się na zgłoszenie, to sprawę wyjaśni policja. Klub nie ustala sprawcy, nie wie, dlaczego doszło do uderzenia.

Stadion Miedzi Legnica Źródło: Shutterstock

Będzie policyjne postępowanie

Rzeczniczka policji w Legnicy w rozmowie z tvn24.pl poinformowała, że nikt nie złożył zawiadomienia w tej sprawie.

- Ochrona tej imprezy masowej, czyli tego meczu, nie zgłosiła nam takiego incydentu jak i również ten chłopiec też go nie zgłosił. Po doniesieniach medialnych policja zdecydowała, że będzie wszczęte postępowanie celem ustalenia okoliczności, czy doszło do takiego incydentu podczas tego meczu - przekazała kom. Jagoda Ekiert z KMP w Legnicy Mecz 1 ligi pomiędzy Miedzią Legnica i Wisłą Kraków zakończył się zwycięstwem gospodarzy.