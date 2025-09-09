Policjant po służbie zatrzymał kierowcę pod wpływem narkotyków

W miniony piątek na ulicach Legnicy doszło do niebezpiecznej sytuacji. Policjant, będąc po służbie, zauważył kierującego volkswagenem, który poruszał się w nietypowy sposób.
"Kierowca ruszał na światłach z dużym opóźnieniem, hamował bez powodu, co chwilę zmieniał pas ruchu i nie trzymał toru jazdy. W pewnym momencie, przed przejściem dla pieszych, gwałtownie zwolnił, po czym nagle dodał gazu i znów się zatrzymał, wywołując panikę wśród pieszych" - informuje legnicka policja.
Widząc zagrożenie, policjant wysiadł z auta, podbiegł do samochodu, wyłączył silnik i uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę. Wcześniej zawiadomił patrol.
Jechał pod wpływem narkotyków
Okazało się, że za kierownicą volkswagena siedział 39-letni mieszkaniec gminy Kunice.
"Badanie narkotestem potwierdziło obecność środków odurzających w organizmie. Mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań" - dodaje.
39-latek stracił prawo jazdy i odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Legnicy