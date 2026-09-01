Odpowie za uwięzienie pasierba i grożenie mu śmiercią
Do zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie Legnicy. "44-latek kilka dni temu miał podstępem wywabić swojego pasierba z mieszkania, a następnie pozbawić go wolności. Mężczyzna miał stosować wobec niego przemoc oraz kierować groźby pozbawienia życia i zdrowia" - przekazała legnicka policja.
Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu funkcjonariusze z Legnicy rozpoczęli poszukiwania podejrzanego, jednak szybko się okazało, że mężczyzna opuścił miasto. W działania zaangażowali się również policjanci z Wrocławia.
"Trop prowadził do Karpacza. To właśnie tam policjanci ustalili dokładne miejsce pobytu mężczyzny, a następnie go zatrzymali" - dodaje policja.
Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
44-latek został przewieziony do Legnicy, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące między innymi bezprawnego pozbawienia wolności, kierowania gróźb karalnych wobec żony i pasierba. Odpowie również za naruszenie obowiązującego go zakazu zbliżania się do żony i kontaktowania z nią.
Mężczyzna w przeszłości był karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.