Wrocław

Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, zatrzymali dwie osoby

Metamfetamina za 2 miliony złotych
Zlikwidowano laboratorium metamfetaminy o czarnorynkowej wartości około 2 milionów złotych
Źródło: Policja Legnica
Ponad 43 kilogramy metamfetaminy o czarnorynkowej wartości około dwóch milionów złotych, sprzęt do produkcji narkotyków i gotówkę przejęli legniccy policjanci, którzy zlikwidowali laboratorium narkotykowe na Dolnym Śląsku.

Funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu z legnickiej komendy policji uzyskali informacje, że na jednej z posesji na terenie powiatu może działać laboratorium, w którym produkowana jest metamfetamina.

Zatrzymali tam dwóch mężczyzn - 52-latka z powiatu legnickiego oraz 47-latka z powiatu wołowskiego. Pomieszczenie, w którym przebywali, było w pełni przystosowane do produkcji narkotyków. W środku znajdowała się otwarta linia produkcyjna, prekursory chemiczne oraz substancje pomocnicze. W powietrzu unosił się intensywny zapach chemikaliów, a na jednym z palników trwał właśnie proces krystalizacji metamfetaminy.

Laboratorium metamfetaminy zlikwidowane pod Legnicą
Laboratorium metamfetaminy zlikwidowane pod Legnicą
Źródło: KMP w Legnicy

"Łącznie zabezpieczono ponad 43 kilogramy metamfetaminy, gotówkę w kwocie około 16 tysięcy złotych, dokumenty i sprzęt służący do wytwarzania i porcjowania narkotyków" - informuje Komenda Miejska Policji w Legnicy.

Metamfetamina za 2 miliony złotych
Metamfetamina za 2 miliony złotych
Źródło: KMP w Legnicy

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. wytwarzania i posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Za popełnione przestępstwa grozić im może kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Prokurator wystąpił już do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.

TVN24 HD. Oglądaj na żywo
Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Legnicy

