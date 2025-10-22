Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, zatrzymali dwie osoby

Zlikwidowano laboratorium metamfetaminy o czarnorynkowej wartości około 2 milionów złotych Źródło: Policja Legnica

Funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu z legnickiej komendy policji uzyskali informacje, że na jednej z posesji na terenie powiatu może działać laboratorium, w którym produkowana jest metamfetamina.

Zatrzymali tam dwóch mężczyzn - 52-latka z powiatu legnickiego oraz 47-latka z powiatu wołowskiego. Pomieszczenie, w którym przebywali, było w pełni przystosowane do produkcji narkotyków. W środku znajdowała się otwarta linia produkcyjna, prekursory chemiczne oraz substancje pomocnicze. W powietrzu unosił się intensywny zapach chemikaliów, a na jednym z palników trwał właśnie proces krystalizacji metamfetaminy.

"Łącznie zabezpieczono ponad 43 kilogramy metamfetaminy, gotówkę w kwocie około 16 tysięcy złotych, dokumenty i sprzęt służący do wytwarzania i porcjowania narkotyków" - informuje Komenda Miejska Policji w Legnicy.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. wytwarzania i posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Za popełnione przestępstwa grozić im może kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Prokurator wystąpił już do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.

