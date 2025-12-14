Wpadł w poślizg, "siła uderzenia była ogromna". Kierowca nie żyje

Do wypadku doszło w sobotę (13 grudnia) około godziny 18 na drodze krajowej numer 94 w miejscowości Krzywa w powiecie legnickim.
"Kierujący samochodem marki Opel, jadąc z Chojnowa w kierunku Okmian, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Pojazd najprawdopodobniej wpadł w poślizg, kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo" - przekazała Komenda Miejska Policji w Legnicy.
"Siła uderzenia była ogromna"
Jak dodali funkcjonariusze, "siła uderzenia była ogromna, pojazd został poważnie zniszczony".
Kierowca i dwóch pasażerów trafiło do szpitala. Życia kierującego nie udało się uratować.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Legnicy