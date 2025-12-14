Wpadł w poślizg, "siła uderzenia była ogromna". Kierowca nie żyje

Do zdarzeń doszło w powiecie Legnickim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w sobotę (13 grudnia) około godziny 18 na drodze krajowej numer 94 w miejscowości Krzywa w powiecie legnickim.

"Kierujący samochodem marki Opel, jadąc z Chojnowa w kierunku Okmian, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Pojazd najprawdopodobniej wpadł w poślizg, kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo" - przekazała Komenda Miejska Policji w Legnicy.

Tragiczny wypadek pod Legnicą Źródło: KMP w Legnicy

"Siła uderzenia była ogromna"

Jak dodali funkcjonariusze, "siła uderzenia była ogromna, pojazd został poważnie zniszczony".

Kierowca i dwóch pasażerów trafiło do szpitala. Życia kierującego nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek pod Legnicą Źródło: KMP w Legnicy

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

OGLĄDAJ: "Loża prasowa" w TVN24