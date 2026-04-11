Wrocław

Nastolatek pobity i okradziony przed meczem. Jest akt oskarżenia

Klub ustalił tożsamość agresywnego pseudokibica
Nastolatek pobity na stadionie
Źródło: TVN24
Nastoletni kibic Wisły Kraków wybrał się do Legnicy, by zobaczyć mecz swojej drużyny z tamtejszą Miedzią. Tuż przed pierwszym gwizdkiem został zaatakowany przez legnickich pseudokibiców, którzy przemocą odebrali mu klubową koszulkę i szalik. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Jak przekazała Prokuratura Rejonowa w Legnicy, akt oskarżenia został sporządzony przeciwko dwóm legniczanom. Mężczyźni 29 sierpnia 2025 roku mieli napaść na nastolatka i jego siostrę.

"W celu zabrania nastolatkowi koszulki klubowej i szalika dokonali na nim rozboju, kopiąc go przy tym w twarz, a siostrę poszarpali naruszając jej nietykalność cielesną" - czytamy w komunikacie.

Napaść i narkotyki

Oskarżeni to 24-letni Igor K. i 32-letni Dawid Cz. Jak podaje prokuratura, K. ma wykształcenie podstawowe, utrzymuje się z dorywczych prac i wcześniej był karany za rozbój i pobicie. "To on był bardziej agresywny i kopnął nastolatka w twarz podczas zdarzenia, powodując u niego stłuczenie twarzy skutkujące rozstrojem zdrowia na okres poniżej 7 dni" - podaje prokuratura.

Cz. skończył szkołę zawodową, nie pracuje i utrzymuje się z zasiłku. Wcześniej wielokrotnie był karany za kradzieże. W jego mieszkaniu znaleziono 96,53 grama metaamfetaminy i 256,54 grama, w związku z czym 32-latek odpowie też za posiadanie przygotowanej do wprowadzenia na rynek znacznej ilości narkotyków.

"Ponieważ oskarżeni napadli na nastolatka i jego siostrę w czasie meczu, szarpiąc ich i zrywając z chłopaka koszulkę o wartości 200 zł, którą w czasie tego zdarzenia porwali oraz zabrali mu szalik, a zatem działali publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, prokurator zarzucił im popełnienie przestępstwa z pobudek chuligańskich, co powoduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej" - informuje prokuratura.

Przyznają się i zaprzeczają

Pokrzywdzeni nie złożyli zawiadomienia o przestępstwie, oni i napastnicy zostali ustaleni na podstawie nagrań z monitoringu. Igor K. został zatrzymany 1 grudnia, a Dawid Cz. półtora miesiąca później. Obaj przebywają w tymczasowym areszcie.

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Igor K. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Odmówił złożenia wyjaśnień. Odpowiadając na pytania obrońcy przyznał się jedynie do naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonego. Nie przyznał się do naruszenia nietykalności cielesnej jego siostry. Przesłuchany przed sądem podczas posiedzenia aresztowego przyznał się do kopnięcia w twarz nastolatka. Zaprzeczył, aby dokonał zaboru koszulki. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dawid Cz. przyznał się do posiadania narkotyków. Nie przyznał się do rozboju. Podał, że w dniu zdarzenia był na stadionie, lecz nie pamięta dokładnie przebiegu zajścia" – przekazała prokuratura. Oskarżonym grozi od dwóch do 15 lat więzienia.

Atak na stadionie

O skandalu, do którego doszło w sierpniu zeszłego roku kilkanaście minut przed meczem Miedzi Legnica z Wisłą Kraków, informowaliśmy na tvn24.pl niedługo po zdarzeniu. Legnicki klub po kilku dniach przekazał, że znana jest już tożsamość dorosłego mężczyzny, który zaatakował 15-letniego chłopca tylko dlatego, że miał on na sobie koszulkę gości. Zapowiedziano nałożenie na mężczyznę zakazu stadionowego za "rażące i karygodne złamanie regulaminu imprezy masowej". 

"Niedopuszczalny incydent". Klub reaguje po skandalu

Nagrania, jak zaznaczył klub w oświadczeniu, zostały zabezpieczone "do całkowitego wyjaśnienia sprawy". Przedstawiciele Miedzi Legnicka wskazują, że widać na nich, iż napastnik "zaatakował słownie i fizycznie siedzącego na neutralnej trybunie kibica gości".

"Dokładamy wszelkich starań, by na trybunach każdy kibic czuł się bezpiecznie i zrobimy wszystko, by w przyszłości nie doszło do podobnych sytuacji" - podkreślono w komunikacie. 

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Miedź LegnicaWisła KrakówPseudokibicePrzemocdolnośląskiePolicja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica