Jechała pijana, miała sądowy zakaz. Uderzyła w słupki i poszła do pracy

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 7 na wysokości skrzyżowania ulic Brama Głogowska i Pocztowej w Legnicy. "Po tym, jak kobieta uderzyła w słupki, wysiadła z auta, zostawiła pasażerkę i poszła pieszo do pracy" - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej w Legnicy. O zdarzeniu zostali poinformowani policjanci.

W uszkodzonym aucie pozostała pasażerka. "Policjanci wraz z pasażerką udali się w poszukiwaniu kierującej, którą po chwili zauważyli. W trakcie legitymowania wyszło na jaw, że 71-latka posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wydany przez Sąd Rejonowy w Legnicy, a także decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania wydaną przez prezydenta miasta Legnicy" - zaznaczyła aspirant Anna Tersa.

Ponad promil alkoholu

Niedługo potem okazało się, że 71-latka jest pijana. "Wynik badania wykazał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierująca została przewieziona do legnickiego SOR-u, gdzie pobrano jej krew do dalszych badań" - przekazała policjantka w komunikacie opublikowanym na stronie legnickiej komendy.

Uszkodzoną mazdę zabezpieczyli policjanci, auto zostało odholowane na parking.

"71-latka odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za takie czyny grozi jej kara pozbawienia wolności do lat pięciu, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów na kolejne lata" - podkreśliła Tersa.

