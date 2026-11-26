Śmierć policjanta podczas interwencji. Prokuratura wszczęła nowe śledztwo
24 września w Kraśniku Górnym doszło do śmiertelnego postrzelenia policjanta podczas policyjnej interwencji. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu prowadzili tego dnia czynności na jednej z posesji wobec 33-letniego mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. W trakcie działań mężczyzna oddał strzał w kierunku jednego z policjantów. 29-letni sierżant Natan Sieroń został ciężko ranny i zmarł następnego dnia w szpitalu.
W sprawie śmierci policjanta prowadzone jest postępowanie przeciwko 33-letniemu Mariuszowi G. Prokuratura zarzuciła mu zabójstwo funkcjonariusza, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
Wiadomo, że mężczyzna był wcześniej karany w Polsce jazdę pod wpływem alkoholu i w Niemczech - za nielegalne posiadanie broni i obrót nią.
Śledczy przyjrzą się przygotowaniu policyjnej akcji
W czwartek Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze poinformowała, że 25 listopada wszczęła z urzędu odrębne śledztwo w sprawie możliwego niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.
"Podstawą wszczęcia śledztwa były materiały zgromadzone w postępowaniu dotyczącym zabójstwa policjanta. Ich analiza wskazała, zdaniem prokuratury, na konieczność szczegółowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z możliwym niedopełnieniem obowiązków służbowych przez kierownictwo oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu uczestniczących w zdarzeniu" - poinformowała w komunikacie prokuratura.
Śledczy mają w szczególności sprawdzić, czy podczas przygotowania i realizacji policyjnych czynności dochowano wymaganych procedur oraz czy osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg działań prawidłowo wywiązały się ze swoich obowiązków.