Opolscy biskupi zakażeni koronawirusem. "Siła wyższa dotyka każdego"

W komunikacie znalazła się też informacja o zamknięciu opolskiej kurii co najmniej do końca tygodnia. W pilnych sprawach można skontaktować się z kurią telefonicznie bądź mailowo.

"Siła wyższa dotyka każdego"

- Księża, którzy mogli mieć kontakt i czują nawet delikatne symptomy, zostali poproszeni, aby nie sprawowali liturgii. Wiem, że proboszcz w katedrze taką decyzję podjął, ponieważ miał kontakt z jednym z biskupów. Każdy musi bardzo odpowiedzialnie podchodzić do swojego stanu zdrowia, tu chodzi też o zdrowie innych. Nawet jeżeli w wielu przypadkach przebieg choroby jest łagodny, to na przykład u osób starszych ten przebieg może być cięższy. Dlatego ci, którzy czują, że mogą stanowić zagrożenie, powinni wziąć sobie to głęboko do serca - zaznacza rzecznik.