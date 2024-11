Powodzianie na Dolnym Śląsku dostają zasiłki. "Na konta gmin trafiło ponad 130 mln zł"

Mieszkańcy Dolnego Śląska, których domy zostały zalane w trakcie wrześniowej powodzi, otrzymują pieniądze na remont. 300 rodzin dostało już zasiłki do 200 tys. zł. "Na konta gmin, na takie zasiłki, trafiło ponad 130 mln zł dla 1,7 tys. osób" - informuje Maciej Awiżeń, wojewoda dolnośląski.

We wtorek, 19 listopada, wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń przedstawił, jak przebiega procesowanie wniosków i jaki jest stan wypłat zasiłków remontowo-budowlanych w wysokości do 200 tys. zł na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego uszkodzonego przez powódź. W ubiegłym tygodniu wojewoda apelował do samorządów, aby przyspieszyły składanie wniosków o wypłaty. W mediach pojawiły się też relacje, w których mieszkańcy zalanych terenów mówili, że nie otrzymali obiecanej pomocy. ZOBACZ TEŻ: Odbudowa po powodzi z pieniędzy rządu? "Fikcja, skandal, śmiech"