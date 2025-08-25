Usiedli nad urwiskiem i pili alkohol. "Głupota i bezczelność"

Karkonosze

W poniedziałek Karkonoski Park Narodowy opublikował zdjęcie osób siedzących nad urwiskiem.

"Nagie torsy, papierosy i alkohol nad przepaścią poza szlakiem - głupota i bezczelność, które powodują, że nawet my się zastanawiamy, czy niektóre akcje ratunkowe w górach nie powinny być płatne" - czytamy w komunikacie.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 24 sierpnia, w okolicy punktu widokowego nad Kotłem Małego Stawu w Karkonoszach.

- Nie była to akcja ratownicza, lecz interwencja zgłoszona przez jednego z turystów, który zwrócił uwagę tym osobom. Na przesłanym nam zdjęciu widać, że zeszli oni ze szlaku czerwonego, znajdującego się nad Kotłem Małego Stawu. To miejsce, w którym niestety turyści często schodzą ze szlaku i siadają na krawędzi wychodni skalnej. Takie zachowanie jest nierozsądne i nieodpowiedzialne - wyjaśnia Monika Rusztecka-Rodziewicz z Karkonoskiego Parku Narodowego.

Mandaty za wykroczenia w górach

Za tego typu zachowanie w Karkonoskim Parku Narodowym można otrzymać mandat w wysokości nawet do 1000 złotych. Park apeluje o rozsądek.

- Zejście poza szlak to jest jedno z najczęstszych wykroczeń popełnianych na terenie parku. Na terenie parku są wyznaczone miejsca, gdzie można palić papierosy, jest to związane przede wszystkim z zagrożeniem pożarowym. Wykroczenia jak najbardziej potępiamy i mandatujemy. Są to mandaty do 500 złotych, chociaż gdy ostatnio było biwakowanie z próbą rozpalania ogniska, wręczyliśmy po 1000 złotych kary - informuje Bogumił Kotowski, komendant straży Karkonoskiego Parku Narodowego.