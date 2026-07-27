Wrocław Zostawił miny przeciwpiechotne przy galerii handlowej Oprac. Svitlana Kucherenko |

Jelenia Góra. Niewybuchy przy galerii handlowej. Szukają mężczyzny, który je tam zostawił Źródło wideo: Policja Jelenia Góra Źródło zdj. gł.: Policja Jelenia Góra

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22 lipca około godziny 19.40 dyżurny policji w Jeleniej Górze otrzymał zgłoszenie o przedmiocie przypominającym niewybuch, który znajdował się w koszu na śmieci przy jednej z galerii handlowych.

Na miejsce skierowano policjantów i strażaków. Ze względu na zagrożenie podjęto decyzję o ewakuacji obiektu. Galerię opuściło około 160 osób, a dodatkowo ewakuowano 11 mieszkańców pobliskich budynków.

Ewakuowano ludzi przebywających w galerii handlowej Źródło zdjęcia: Policja Jelenia Góra

Policyjni saperzy z Wrocławia znaleźli dwie miny przeciwpiechotne - jedną w koszu na śmieci, drugą w pobliskich zaroślach. Zostały zabezpieczone, a następnie zneutralizowane.

Początkowo policjanci zatrzymali 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry, jednak mężczyzna został zwolniony. Jest świadkiem w sprawie.

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39-latek zatrzymany za pozostawienie min

"Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, dobrze znany z wcześniejszych konfliktów z prawem. Mężczyzna odbywał już kary pozbawienia wolności za różnego rodzaju przestępstwa, a zakład karny opuścił około rok temu" - informuje policja w Jeleniej Górze.

39-latek zatrzymany za pozostawienie min Źródło zdjęcia: Policja Jelenia Góra

Teraz usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Teren został zabezpieczony na czas akcji Źródło zdjęcia: Policja Jelenia Góra

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