Zostawił miny przeciwpiechotne przy galerii handlowej
22 lipca około godziny 19.40 dyżurny policji w Jeleniej Górze otrzymał zgłoszenie o przedmiocie przypominającym niewybuch, który znajdował się w koszu na śmieci przy jednej z galerii handlowych.
Na miejsce skierowano policjantów i strażaków. Ze względu na zagrożenie podjęto decyzję o ewakuacji obiektu. Galerię opuściło około 160 osób, a dodatkowo ewakuowano 11 mieszkańców pobliskich budynków.
Policyjni saperzy z Wrocławia znaleźli dwie miny przeciwpiechotne - jedną w koszu na śmieci, drugą w pobliskich zaroślach. Zostały zabezpieczone, a następnie zneutralizowane.
Początkowo policjanci zatrzymali 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry, jednak mężczyzna został zwolniony. Jest świadkiem w sprawie.
39-latek zatrzymany za pozostawienie min
"Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, dobrze znany z wcześniejszych konfliktów z prawem. Mężczyzna odbywał już kary pozbawienia wolności za różnego rodzaju przestępstwa, a zakład karny opuścił około rok temu" - informuje policja w Jeleniej Górze.
Teraz usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.