Pociąg potrącił kobietę idącą wzdłuż torów. Wstrzymano ruch

Do zdarzenia doszło w środę, 21 stycznia około godziny 11:20, w rejonie przystanku PKP przy ul. Jana Pawła II w Jeleniej Górze.
"Pociąg relacji Świeradów-Zdrój – Jelenia Góra potrącił 48-letnią kobietę, która poruszała się wzdłuż torów. Poszkodowana doznała obrażeń i została objęta natychmiastową pomocą medyczną" - informuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.
W związku z prowadzonymi działaniami ruch kolejowy w tym rejonie został czasowo wstrzymany. Na miejscu trwają czynności procesowe.
