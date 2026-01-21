Pociąg potrącił kobietę idącą wzdłuż torów. Wstrzymano ruch

Jelenia Góra Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w środę, 21 stycznia około godziny 11:20, w rejonie przystanku PKP przy ul. Jana Pawła II w Jeleniej Górze.

"Pociąg relacji Świeradów-Zdrój – Jelenia Góra potrącił 48-letnią kobietę, która poruszała się wzdłuż torów. Poszkodowana doznała obrażeń i została objęta natychmiastową pomocą medyczną" - informuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.

W związku z prowadzonymi działaniami ruch kolejowy w tym rejonie został czasowo wstrzymany. Na miejscu trwają czynności procesowe.

