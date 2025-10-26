Samochód spadł z wiaduktu w Jeleniej Górze Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w niedzielę, 26 października, około godziny 5:55 w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Drzymały.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 18-letnia kierująca samochodem osobowym marki Opel nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem i spadła z wiaduktu. Kobieta była trzeźwa.

Na szczęście 18-latce nic się nie stało. W chwili zdarzenia pod wiaduktem nie przejeżdżał żaden pociąg, co - jak podkreślają służby - zapobiegło tragedii.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierowców o zachowanie ostrożności. Jesień to szczególnie wymagający czas na drogach: deszcz, mgła i mokra nawierzchnia znacznie wydłużają drogę hamowania i ograniczają przyczepność pojazdu. Policjanci przypominają o konieczności dostosowania prędkości do warunków pogodowych i widoczności.

